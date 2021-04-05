В одном из первых выпусков нового сезона остросоциального проекта «Один за всіх» с Сергеем Костырой (за 7 февраля) эксперты и ведущий разбирались с вопиющим семейным конфликтом, который длится не один год. 14-летняя Диана стала жертвой изнасилования. Подозреваемый – муж ее старшей сестры Елены, 34-летний Иван. Женщина в студии до последнего защищала своего возлюбленного и перекладывала вину на сестру.

Но с помощью проекта прямо в студии «Один за всіх» все присутствующие услышали о второй жертве мужчины – 9-летней дочке Елены. Когда женщина узнала об этом и увидела признание своего ребенка, она перестала защищать Ивана и согласилась подать на него заявление в полицию.

«Я предлагаю встретиться нам в отделении полиции. Я надеюсь, что вы не передумаете и доведете до конца это дело. Это сверхважно. Мы сделали в студии «Один за всіх» все, чтобы доказать, что правда и справедливость всегда берут верх над злом и преступлением. Теперь ваша задача ― доказать это в правовом поле», – обратился к Елене в студии ведущий Сергей Костыра.

Проект «Один за всіх» посодействовал следствию и предоставил Вольнянской полиции на диске материалы выпуска с признаниями обоих девочек, а ведущий Сергей Костыра лично проследил за подачей заявления мамой.

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«После всего услышанного в студии я не мог допустить, чтобы Иван вернулся домой и продолжал издеваться над детьми. Я лично решил проконтролировать процесс подачи сообщения о совершении уголовного преступления в Вольнянскую полицию», – прокомментировал свой приезд Сергей Костыра.

После подачи заявления Елену и ее дочь допросил следователь. Против Ивана открыли досудебное расследование. В разговоре с ведущим Елена пообещала, что не будет отказываться от заявления и не заберет его ради будущего детей.

С помощью проекта «Один за всіх» в марте 2021 года суд приговорил насильника к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил отдел информационной политики Запорожской областной прокуратуры.

В начале судебного разбирательства мужчина не признавал свою вину, но в процессе заседаний – когда показания давали пострадавшие – подтвердил, что совершил преступление.

Video: «Один за всіх»: Благодаря проекту насильник получил 15 лет заключения Благодаря проекту Один за всех 16 сезон насильник получил 15 лет заключения. Больше об этом - в материале СТБ

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