Почти год 47-летний Константин в разлуке со своей женой Ольгой и дочерью Машей. Мужчине было непонятно, почему женщина ушла, ведь он обеспечивал и любил ее. Но потом узнал, что та стала наркоманкой. Поэтому Константин взялся за спасение Маши. Что выяснилось в студии проекта «Один за всіх»? Кто победил в войне за воспитание дочери? Читайте в нашем материале.

В студию пришел Константин. Мужчина рассказал, что после потери семьи похудел на 20 кг, лежал в больнице. Спасла его другая женщина, которая сейчас его поддерживает. Уже 9 месяцев он не видел Машу. Константин уверен, что Ольга — наркозависима. Были ситуации, когда из дома исчезали ценные вещи, украшения. Женщина иногда не ночевала дома. А однажды утром он понял, что жена и дочь сбежали.

Мужчина сразу бросился на поиски. Приехав на турбазу, где остановились Ольга и Маша, Константин забрал дочь к себе. Однако суд постановил, что девочка будет проживать с матерью.

В студию приехал пасынок Иван. 15-летний парень с ужасом вспоминает совместную жизнь с отчимом. Константин бил дочь с 7 месяцев ремнем или проводом. Маша всегда была в синяках и ссадинах. Более того, бил и Ольгу, у которой сейчас на ногах есть отмершие участки кожи. Затем показали видео, на котором Константин забирает Машу у матери. Ребенок в истерике кричит и боится отца, умоляя маму забрать ее обратно.

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В студию пришла Ольга. Женщина рассказала, что муж бил, издевался и шантажировал ее. Более того, она никогда не употребляла наркотики. Это подтвердил тест, который прошла Ольга. Однако она сказала, что была свидетелем избиения Константином детей. Ольга ни разу не противодействовала этому, а значит становилась соучастницей издевательств.

Константин прошел детектор лжи. Стало известно, что мужчина бил детей и жену различными предметами. Более того, выяснилось, что Машу и Ивана таким образом наказывала и мама.

После выпуска проекта «Один за всіх» супруги развелись. Сейчас Ольга хочет ограничить доступ Константина к дочери. Она написала заявление об этом и подкрепила материалами выпуска.

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 16: спасение от отца-тирана и опровержение всех обвинений 16 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 04.04.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 16 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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