Майже рік 47-річний Костянтин у розлуці зі своєю дружиною Ольгою і донькою Машею. Чоловікові було незрозуміло, чому жінка пішла, адже він забезпечував і кохав її. Та згодом дізнався, що та стала наркоманкою. Тож Костянтин узявся за порятунок Маші. Що з’ясувалось у студії проєкту «Один за всіх»? Хто переміг у війні за виховання донечки? Читайте в нашому матеріалі.

До студії завітав Костянтин. Чоловік розповів, що після втрати родини схуд на 20 кг, лежав у лікарні. Врятувала його інша жінка, яка наразі його підтримує. Уже 9 місяців Костянтин не бачив Маші. Він упевнений, що Ольга — наркозалежна. Траплялися ситуації, коли з дому зникали коштовні речі, прикраси. Жінка інколи не ночувала вдома. А одного ранку Костянтин зрозумів, що дружина і донька втекли.

Чоловік одразу кинувся на пошуки. Приїхавши на турбазу, де зупинилися Ольга і Маша, він забрав доньку до себе. Проте суд постановив, що дівчинка проживатиме з матір’ю.

До студії приїхав пасинок Іван. 15-річний хлопець з жахом згадує спільне життя з вітчимом. Костянтин бив доньку з 7 місяців паском або дротом. Маша завжди була в синцях і саднах. Ба більше, бив і Ольгу, у якої зараз на ногах є відмерлі ділянки шкіри. Згодом показали відео, на якому Костянтин забирає Машу від матері. Дитина в істериці кричить і боїться батька, благаючи маму забрати її назад.

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До студії завітала Ольга. Жінка розповіла, що чоловік бив, знущався і шантажував її. Ба більше, вона ніколи не вживала наркотиків. Це підтвердив тест, який пройшла Ольга. Проте мати сказала, що була свідком побиття Костянтином дітей. Вона жодного разу не протидіяла цьому, тож ставала співучасницею знущань.

Костянтин пройшов детектор брехні. Стало відомо, що чоловік бив дітей і дружину різними предметами. Ба більше, з’ясувалося, що Машу та Івана у такий спосіб карала і мама.

Після випуску проєкту «Один за всіх» подружжя розлучилося. Наразі Ольга має на меті обмежити доступ Костянтина до доньки. Вона написала заяву про це і додала матеріали випуску.

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