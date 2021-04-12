В 17 выпуске остросоциального проекта «Один за всіх»-16 разбирали скандальную историю: на Харьковщине мама родила ребенка в общественном уличном туалете возле железнодорожных путей и оставила его там умирать. Мальчика нашла жительница села Валентина. В студию приехала горе-мать, которая отрицала намерение убить малыша. Его отец и вовсе готов убить жену, ведь та скрывала свою беременность. Что заставило роженицу так поступить? Почему ребенок стал ненужным? Читайте больше в материале.

Валентина призналась, что такая находка стала настоящим шоком не только для нее, но и для всего села. Сначала она подумала, что в общественном туалете плачет котенок. Но когда подошла ближе к гнилым доскам и опустилась к пакету – едва не потеряла сознания. Там Валентина увидела живого ребенка! Женщина сразу позвала на помощь людей и вызвала скорую помощь.

К счастью, медики быстро отреагировали, а фельдшер скорой помощи голыми руками выламывал гнилые доски в туалете, чтобы спасти новорожденного. Ведь мать глубоко запрятала пакет с малышом, чтобы наверняка его никто не нашел. Благодаря им ребенок выжил, хотя и пролежал на холоде более двух часов в завязанном на несколько тугих узлов полиэтиленовом пакете.

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28-летний Арсен ― муж горе-роженицы Наташи ― возмущен ее поступком и хочет сделать все, чтобы ребенка не отдали ей на воспитание. Более того, готов голыми руками убить ее за то, что она сделала! Однако подруга Натальи призналась, что знает другую сторону мужчины. Тот запрещал рожать и грозился избить и жену и малыша. Эксперты также не поверили в версию Арсена, который все 9 месяцев спал в одной постели с Натальей и не замечал беременности.

39-летняя Наталья спокойно живет дальше и планирует забрать себе сына обратно после того, как бросила его в общественном туалете. Она приехала в студию, где призналась, что сделала это из-за Арсена. Вскоре поменяла версию, мол, думала, что родила мертвого ребенка. После появилась еще одна версия, что Наташа планировала отнести малыша в больницу. Также выяснили, что у горе-матери еще есть четверо детей. Все живут не с ней.

Перед программой Арсен прошел детектор лжи. Выяснилось, что он знал о беременности Натальи. Во время родов мужа рядом не было, но он точно знал, что ребенок куда-то делся и где-то остался брошенным.

Сейчас служба по делам детей начала процесс по лишению Натальи родительских прав. Если в суде будет доказана вина горе-матери, ей грозит до 3-х лет лишения свободы.

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 17: Чудом спасенный из общественного туалета малыш 17 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 11.04.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 17 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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