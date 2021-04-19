Месяц назад маленького Максимку родные родители в гематомах и синяках принесли к бабушке. Женщина пришла в ужас, когда увидела страшные ушибы. Лицо было разрисовано черным маркером. И что самое удивительное, в то время, когда жизнь малыша висела на волоске, родители заботились только о себе. Они категорически запрещали вызывать врачей, чтобы те не заподозрили их в жестоком отношении. Что же случилось с ребенком? Кто обидел Максимку? И кого обвиняют его мать и отец? Узнавали в 18 выпуске проекта «Один за всіх»-16.

В студию приехала бабушка Максимки Ольга. Женщина рассказала, как однажды внука принесли ей домой. Ольга заметила, что ему кто-то намеренно разрисовал черным маркером лицо и туловище. А когда начала смывать краску, увидела страшные синяки и гематомы по всему телу. Сразу забив тревогу, женщина попыталась вызвать скорую. Однако ее сын и невестка были категорически против. Мол, дело дойдет до правоохранительных органов. К счастью, Ольга не послушала их и вызвала скорую и полицию. Малыша сразу забрали в больницу, где он находится до сих пор.

Сейчас горе-мать и отец Миксимки обвиняют то друг друга, то подругу, которой якобы доверили ребенка.16-летняя мама Виктория вообще никогда не заботилась о сыне, оставляла его на несколько суток подруге. Впоследствии выяснилось, что она находилась в розыске. Девушку разыскивала собственная мать.

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Мать Виктории приехала в студию. Наталья рассказала другую историю. Мол, ребенка избил отец. Хотя скрыла то, как сама оставляла своих детей, а ее муж насиловал ее дочерей.

Муж Вики и сын Ольги рассказал, что его возмущала неряшливость жены. Поэтому он начал поднимать на нее руку, а однажды взял нож и воткнул в нее. За это ответственность мужчина еще не понес. Более того, Денис принимает амфетамин, поэтому вся его агрессия спровоцирована действием наркотических средств.

Виктория уверяла, что она не видела синяков до последнего. А соответственно, не наносила телесные повреждения. Виновной считает свою подругу, которой оставила ребенка на неделю.

Чтобы установить истину, в студии заслушали результаты теста на детекторе лжи. Выяснилось, что Вика собственноручно била маленького ребенка по голове, по туловищу, по рукам и ногам.

Поэтому речи о дальнейшем воспитание сына Викторией идти не может. После программы ведущий Сергей Костыра передал все материалы в правоохранительные органы.

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 18: спасение бедного побитого малыша от 16-летней матери 18 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 18.04.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 18 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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