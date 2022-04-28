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Один за всіх 18 сезон. Спецвипуски – дивіться з 1 травня на СТБ

28.04.2022

Не пропустіть прем’єру спецвипусків гостросоціального проєкту Один за всіх 18 сезон. Спецвипуски розкажуть історії українців, які пережили окупацію, обстріли та змогли виїхати за кордон. Ведучий Сергій Костира дасть рекомендації, як діяти в непростих ситуаціях, і розповість, що чекає на українців за межами країни. Залишайтеся з нами – дивіться онлайн спецвипуски Один за всіх 18 сезон із 01.05.2022 на СТБ.

Video: Один за всіх 18 сезон. Спецвипуски – дивіться з 1 травня на СТБ


Що чекає на глядачів в Один за всіх 2022? Спецвипуск від 01.05.2022 вийде в ефір у неділю 1 травня! Дивіться анонс Один за всіх 18 сезон спецвипуск

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