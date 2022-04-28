Не пропустіть прем’єру спецвипусків гостросоціального проєкту Один за всіх 18 сезон. Спецвипуски розкажуть історії українців, які пережили окупацію, обстріли та змогли виїхати за кордон. Ведучий Сергій Костира дасть рекомендації, як діяти в непростих ситуаціях, і розповість, що чекає на українців за межами країни. Залишайтеся з нами – дивіться онлайн спецвипуски Один за всіх 18 сезон із 01.05.2022 на СТБ.

Video: Один за всіх 18 сезон. Спецвипуски – дивіться з 1 травня на СТБ

Що чекає на глядачів в Один за всіх 2022? Спецвипуск від 01.05.2022 вийде в ефір у неділю 1 травня! Дивіться анонс Один за всіх 18 сезон спецвипуск