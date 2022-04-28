Не пропустите премьеру спецвыпусков остросоциального проекта Один за всех 18 сезон. Спецвыпуски расскажут истории украинцев, переживших оккупацию, обстрелы и выехавших за границу. Ведущий Сергей Костыра даст рекомендации, как действовать в непростых ситуациях, и расскажет, что ждет украинцев за пределами страны. Оставайтесь с нами – смотрите онлайн спецвыпуски Один за всех 18 сезон с 01.05.2022 на СТБ.

Video: Один за всех 18 сезон. Спецвыпуски – смотрите с 1 мая на СТБ

Что ждет зрителей в Один за всех 2022? Спецвыпуск от 01.05.2022 выйдет в эфир в воскресенье 1 мая! Смотрите анонс Один за всех 18 сезон спецвыпуск