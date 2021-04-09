Цієї неділі, 11 квітня, о 20:00 в 17 випуску «Один за всіх»-16 гостросоціальний проєкт візьметься за скандальну історію: на Харківщині мама народила дитину в громадському вуличному туалеті біля залізничних колій і залишила її там помирати. Хлопчика знайшла мешканка села Панютине Валентина.

Мама новонародженого хлопчика ― 39-річна Наталя ― кинула дитину в громадському туалеті. Про те, що вона була вагітна, не знав навіть її чоловік ― 28-річний Арсен. Зараз чоловік обурений учинком Наташі і хоче зробити все, щоб дитину не віддали їй на виховання.

«Я взагалі не розумію, що у неї в голові! Як вона могла приховувати від мене вагітність! Я вб’ю її голими руками за те, що вона зробила! Я звертав увагу, що у Наталії росте живіт. Але вона мене запевняла, що він у неї росте через грижу. І я навіть давав гроші не лікування», — зізнається проєкту чоловік Наталії Арсен.

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«Кричуща історія, яка повинна стати прикладом для всіх дівчат і жінок, як у жодному разі, за жодних обставин робити не можна! Героїня в студії мені стверджувала, що вона залишила дитину в туалеті, тільки щоб збігати по простирадла. А новонароджений, виходить, сам заліз у пакет, зав’язав його і закотився під дошки в громадському туалеті… Я не розумів, чому Наталя приховувала вагітність, так жорстоко повелася з дитиною і навіть не віднесла її хоча б до лікарні. І в цих питаннях я мав намір розібратися», — коментує історію ведучий Сергій Костира.

Що змусило породіллю покинути свою новонароджену дитину?

Чому малюк був непотрібен сім’ї?

Чи могла мати й раніше так кидати дітей?

Невже горе-мати планує повернути покинутого сина?

І з ким новонароджений хлопчик житиме?

Випуск дивіться вже цієї неділі о 20:00 на телеканалі СТБ.

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