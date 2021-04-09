В это воскресенье, 11 апреля, в 20:00 в 17 выпуске «Один за всіх»-16 остросоциальный проект возьмется за скандальную историю: на Харьковщине мама родила ребенка в общественном уличном туалете возле железнодорожных путей и оставила его там умирать. Мальчика нашла жительница села Панютино Валентина.

Мама новорожденного мальчика ― 39-летняя Наталья ― бросила ребенка в общественном туалете. О том, что она была беременна, не знал даже ее муж – 28-летний Арсен. Сейчас мужчина возмущен поступком Наташи и хочет сделать все, чтобы ребенка не отдали ей на воспитание.

«Я вообще не пойму, что у нее в голове! Как она могла скрывать от меня беременность! Я убью ее голыми руками за то, что она сделала! Я обращал внимание, что у Натальи растет живот. Но она меня уверяла, что он у нее растет из-за грыжи. И я даже давал деньги не лечение», – признается проекту муж Натальи Арсен.

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«Вопиющая история, которая должна стать примером для всех девушек и женщин, как ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах делать нельзя! Героиня в студии мне утверждала, что она оставила ребенка в туалете, только чтобы сбегать за простынями. А новорожденный, получается, сам залез в пакет, завязал его и закатился под доски в общественном туалете… Я не понимал, почему Наталья скрывала беременность, так жестоко обошлась с ребенком и даже не отнесла его хотя бы в больницу. И в этих вопросах я был намерен разобраться», – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

Что заставило роженицу бросить своего новорожденного ребенка?

Почему малыш был не нужен семье?

Могла ли мать и ранее так бросать детей?

Неужели горе-мать планирует вернуть брошенное чадо?

И с кем новорожденный мальчик будет жить?

Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.