В 21 выпуске остросоциальный проект помог разобраться в серьезном семейном конфликте семьи Ищенко из Донецка. В студию приехала 32-летняя многодетная мама Анна, которая сейчас беременна четвертым ребенком. Женщина хотела опровергнуть страшную клевету о своем возлюбленном: три недели назад ее бывший муж забрал свою старшую дочь ― 10-летнюю Таю ― от мамы и обвинил ее нового мужчину в педофилии! Кто же на самом деле вредит ребенку — узнайте в нашем материале.

Анна приехала в студию программы, где отметила, что ее бывший муж всячески оговаривает ее и нового возлюбленного. Мол, любовник Ани лезет в трусы к Тае. Но сама женщина считает Максима идеальным отчимом, который принял Таю как родную дочь.

Теперь вместо спокойствия, которое так важно для хорошего самочувствия беременной, Анна вместе с возлюбленным Максимом ходит в отделение полиции и больше всего боится, что их двое детей останутся без отца, а она ― без поддержки и денег.

Более того, Максиму уже выдвинули подозрения и в любой момент могут посадить в тюрьму. Сам он тоже в шоке от обвинений и уверяет, что любит Таю как свою родную дочь. Поэтому не верит, что девочка могла о нем такое рассказать. Мужчина сказал, что от услышанного у него затряслись руки. И что стало причиной таких обвинений, он даже не представляет, ведь они вместе учили уроки, гуляли и прекрасно ладили.

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Но отец Таи Александр со своей женой Анастасией настаивали на своем: беззащитная девочка стала жертвой педофила, а ее непутевая мама закрывала глаза на издевательства над дочкой. Александр уверял, что не успокоится, пока не посадит Максима в тюрьму. Более того, будет делать все возможное, чтобы Анну лишить родительских прав.

Чтобы установить истину, гости студии прошли детектор лжи. Сама Тая призналась, что оклеветала отчима за то, что он мог ударить ее за неправильно сделанные уроки. Целью ребенка было сбежать от мамы и отчима и жить с отцом.

«Любое насилие по отношению к ребенку: физическое, эмоциональное или сексуальное – неприемлемо! Поэтому эту историю мы не могли обойти стороной. Для благополучия Таи мы с экспертами хотели детально разобраться в этом семейном конфликте, чтобы в конце выпуска констатировать факт – было или не было насилия над ребенком», – прокомментировал историю ведущий Сергей Костыра.

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 21: неужели 10-летняя Тая оклеветала отчима? 21 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 16.05.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 21 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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