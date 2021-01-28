«Один за всіх»-16: история 1 выпуска о запертых и голодных детях
28.01.2021
3 февраля на СТБ стартует 16 сезон остросоциального проекта «Один за всіх». Теперь на страже справедливости будет стоять его новый ведущий – практикующий адвокат, криминалист и психолог Сергей Костыра. Чем же запомнится и шокирует 1 выпуск 16 сезона программы «Один за всіх» — смотрите в среду, 3 февраля, на телеканале СТБ в 19:00!
Героиня первой программы – 24-летняя мама, которая заперла своих малолетних сыновей одних дома и уехала в другой город с возлюбленным. Детей нашел сосед, когда мамы уже сутки не было дома, а замерзшие братики плакали от голода.
- Неужели молодая мама таким способом хотела избавиться от собственных детей?
- Была ли у девушки веская причина уехать?
- Что ждет детей теперь? И вернутся ли они к матери?
- Найдется ли оправдание такому ужасающему поступку?
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Не пропустите 3 февраля в 19:00 премьеру нового сезона проекта «Один за всіх»!
Video: «Один за всіх»-16: история 1 выпуска о запертых и голодных детях
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