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«Один за всіх»-16 выпуск 13: 51-летнего героя избивает до крови собственная жена

16.03.2021

Синяки, гематомы, сломанные кости и ножевые ранения – такие побои и раны 51-летнему Виктору из города Каменское уже два года наносит его собственная жена Оксана. Все это физическое насилие над отцом видит и его четырехлетний сын Денис – то же самое Оксана заставляет делать и ребенка. Не пропустите шокирующий 13 выпуск программы «Один за всіх»-16 уже завтра, 17 марта, в 19:00 на телеканале СТБ! 

Эксперты и ведущий программы «Один за всіх» Сергей Костыра разберутся в семейном конфликте, где насилие смешалось с любовью.

  • Из-за чего жена так жестоко избивает мужа с инвалидностью? 
  • С кем будет лучше маленькому Денису: с папой или мамой?
  • Почему правоохранительные органы никак не помогут мужчине?
  • И какие факты раскроет жена в студии программы «Один за всіх»?  

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«Наглядный пример того, что от физического и эмоционального насилия в паре может страдать не только женщина. Нашего героя мне было искренне жалко – в его состоянии он не заслуживал такого отношения и издевательств со стороны жены. Как мужчинам запрещено поднимать руку на женщину, так и женщинам нельзя этого делать. Конфликты в паре нужно решать разговорами. А избиения в семье приведут лишь к большей жестокости и роковым последствиям», – комментирует историю ведущий Сергей Костыра.

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