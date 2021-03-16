Синці, гематоми, зламані кістки і ножові поранення — такі побої і рани 51-річному Віктору з міста Кам’янське вже два роки завдає його власна дружина Оксана. Усе це фізичне насильство над батьком бачить і його чотирирічний син Денис — те саме Оксана змушує робити і дитину. Не пропустіть приголомшливий 13 випуск програми «Один за всіх»-16 уже завтра, 17 березня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Експерти і ведучий програми «Один за всіх» Сергій Костира розберуться в сімейному конфлікті, де насильство змішалося з коханням.

Через що дружина так жорстоко б’є чоловіка з інвалідністю?

З ким буде краще маленькому Денисові: з татом чи мамою?

Чому правоохоронні органи ніяк не допоможуть чоловікові?

І які факти розкриє дружина в студії програми «Один за всіх»?

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«Наочний приклад того, що від фізичного та емоційного насильства в парі може страждати не тільки жінка. Нашого героя мені було щиро шкода — у його стані він не заслуговував на таке ставлення і знущання з боку дружини. Як чоловікам заборонено піднімати руку на жінку, так і жінкам не можна цього робити. Конфлікти в парі потрібно вирішувати розмовами. А побиття в родині призведуть лише до більшої жорстокості і фатальних наслідків», — коментує історію ведучий Сергій Костира.

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