3 лютого на СТБ стартує 16 сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». Тепер на сторожі справедливості стоятиме його новий ведучий — практикуючий адвокат, криміналіст і психолог Сергій Костира. Чим же запам’ятається і шокує 1 випуск 16 сезону програми «Один за всіх» — дивіться в середу, 3 лютого, на телеканалі СТБ о 19:00!

Героїня першої програми — 24-річна мама, яка замкнула своїх малолітніх синів самих удома і поїхала в інше місто з коханим. Дітей знайшов сусід, коли мами вже добу не було вдома, а замерзлі братики плакали від голоду.

Невже молода мама в такий спосіб хотіла позбавитися від власних дітей?

Чи була в жінки вагома причина поїхати?

Що чекає на дітей тепер? І чи повернуться вони до матері?

Чи знайдеться виправдання такому жахливому вчинку?

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Не пропустіть 3 лютого о 19:00 прем’єру нового сезону проєкту «Один за всіх»!

Video: «Один за всіх»-16: історія 1 випуску про замкнених і голодних дітей 3 лютого 2021 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск 16 сезону проекту Один за всех. Анонс 1 випуску Один за всіх 16 сезон від 03.02.2021 дивіться на СТБ

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