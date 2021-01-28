«Один за всіх»-16: історія 1 випуску про замкнених і голодних дітей
28.01.2021
3 лютого на СТБ стартує 16 сезон гостросоціального проєкту «Один за всіх». Тепер на сторожі справедливості стоятиме його новий ведучий — практикуючий адвокат, криміналіст і психолог Сергій Костира. Чим же запам’ятається і шокує 1 випуск 16 сезону програми «Один за всіх» — дивіться в середу, 3 лютого, на телеканалі СТБ о 19:00!
Героїня першої програми — 24-річна мама, яка замкнула своїх малолітніх синів самих удома і поїхала в інше місто з коханим. Дітей знайшов сусід, коли мами вже добу не було вдома, а замерзлі братики плакали від голоду.
- Невже молода мама в такий спосіб хотіла позбавитися від власних дітей?
- Чи була в жінки вагома причина поїхати?
- Що чекає на дітей тепер? І чи повернуться вони до матері?
- Чи знайдеться виправдання такому жахливому вчинку?
Більше на тему:Перше ексклюзивне інтерв’ю ведучого проєкту «Один за всіх» Сергія Костири
Не пропустіть 3 лютого о 19:00 прем’єру нового сезону проєкту «Один за всіх»!
Video: «Один за всіх»-16: історія 1 випуску про замкнених і голодних дітей
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