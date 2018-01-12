14 січня в ефірі СТБ стартує новий телесезон

Скучили за проектами каналу СТБ? Вже 14 січня стартує новий сезон! Вас чекають свіжі випуски наймістичнішого проекту «Слідство ведуть екстрасенси», оновлений тележурнал «Все буде добре», провокаційна програма «Давай поговоримо про секс», кулінарна битва на «МастерШеф», романтичні пригоди Рождена Анусі в проекті «Холостяк», а також «Битва екстрасенсів»,«Я соромлюсь свого тіла»,«Один за всіх», «Все буде смачно» і багато нових дивовижних шоу! У новому сезоні телеканал СТБ запускає відразу три проекти! 30 січня вас чекає найтепліша прем’єра зими – «Наречена для тата». Шість одиноких татусів будуть заново вчитися будувати стосунки для створення міцної та люблячої сім’ї.

3 березня не пропустіть перший випуск тревел-шоу «Світами за скарбами». Щосуботи українці подорожуватимуть разом з учасниками проекту, а також чарівною ведучою Розою Аль-Намрі.

Також у цей суботній вечір стуартує гумористичне ток-шоу «Вечір з Наталією Гаріповою». Як ви зрозуміли з назви, вести його буде відома стенд-ап комік Наталія Гаріпова. Ведуча не тільки сміятиметься над собою, а й жартуватиме над своїми зірковими гостями.

Багато музики вас очікує на Національному відборі на Євробачення-2018, який починається вже 10 лютого. Почесні місця журі займуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Ведучий Нацвідбору – Сергій Притула. Погодьтеся – компанія прекрасна і точно не дасть вам нудьгувати.

Докладну інформацію про дати старту всіх улюблених проектів дивіться нижче:

14 січня, неділя – «Слідство ведуть екстрасенси»

30 січня, вівторок – «Наречена для тата»

30 січня, вівторок – «Давай поговоримо про секс»

31 січня, середа – «МастерШеф»

1 лютого, четвер – «Я соромлюсь свого тіла»

3 лютого, субота – «Все буде смачно!»

4 лютого, неділя – «Один за всіх»

10 лютого, субота – Національний відбір на Євробачення-2018

3 березня, субота – «Вечір з Наталією Гаріповою»

3 березня, субота – «Світами за скарбами»

4 березня, неділя – «Битва екстрасенсів»

5 березня, понеділок – «Все буде добре»

9 березня, п’ятниця – «Холостяк»

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