Michelle Andrade – «Зима»: прем’єра теплого саундтрека

Напередодні улюблених зимових свят співачка з гарячою латиноамериканської душею презентувала нову музичну історію. Це сучасна Jingle Bells, яка повертає в дитинство, кружляє в сніжному вихорі почуттів, огортає добром і затишком. У пісні, як і в найнепередбачуванішому сезоні року, сплелися контрасти: мелодійний вокал, запальний настрій реггетона і брутальний реп.

Одночасно з релізом пісні на офіційному YouTube-каналі Michelle Andrade вийшло однойменне lyric video. У ролику співачка насолоджується снігопадом, зігріваючи глядачів своїми емоціями. Пісня «Зима» вже звучить в радіоефірі і доступна в Apple Music, iTunes і Google Play. «Навіть якщо цієї зими буде дуже холодно, пам’ятайте, що десь є людина, яка готова зігріти вас своїм теплом. Бажаю, щоб новий рік приніс вам цю зустріч. А моя ніжна пісня «Зима» завжди подарує гарний настрій!», – поділилася Michelle Andrade.

Нагадаємо, що Michelle Andrade одна з найяскравіших учасниць 4 сезону «Х-фактор». Дівчина не так давно почала свою сольну кар’єру, але вже встигла завоювати армію прихильників. У жовтні співачка представила свій перший кліп на пісню «Хватит свистеть», який вже встиг набрати півтора мільйона переглядів на YouTube.

