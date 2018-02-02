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Телеканал СТБ / KAZKA: Для нас конкуренты — это Yurcash

KAZKA: Для нас конкуренты — это Yurcash

Телеканал СТБ

Участники группы KAZKA, которые принимают участие в Нацотборе, поделились с stb.ua своими эмоциями перед конкурсом и рассказали, кого считают своим главным конкурентом в конкурсе. Подробности — в нашем материале.

Почему группа KAZKA решила принять участие в Нацотборе?

Нам кажется, это круто. Потому что это очень хороший конкурс и представлять свою страну в случае победы на нем — это большая честь для любого музыканта.

А насколько вы уверены в своих силах?

В своих силах уверены, как всегда, на все 100%. Но вот о победе на Нацотборе я такого не сказал бы.

А почему именно ваша группа должна выиграть?

Это будет решать зритель и судьи. Я считаю, что мы достойны представлять Украину на международной арене. Мы украинская группа, которая представляет современную украинскую музыку, но при этом вплетает в нее этнический колорит, аутентичность и наши корни.

Расскажите о вашей композиции.

Наша конкурсная песня называется «Дива». Она о том, что чудеса случаются повседневно, и если ты будешь внимательно наблюдать за миром, то ты их заметишь.

А песня почему на украинском, а не английском?

Мы же из Украины, а не из Англии. Дело не в языке, а в образе, в мелодии, в самой песне. Если песня хорошая, искренняя и настоящая, она будет понятна на любом языке – люди воспринимают ее на другом, более тонком уровне.

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Скажите, вы уже слышали композиции, которые были представлены другими участниками?

Некоторые слышали, но не все.

И вы рассматриваете для себя в ком-то конкурента?

Конечно. Для нас конкуренты —  это Yurcash. Он «затятий конкурент» еще с «Х-Фактора».

А если вдруг не удастся выиграть, вы в следующем году будете пробовать силы?

Не знаю, мы еще не строили такие долгосрочные планы. Давайте переживем первый полуфинал, а потом посмотрим.

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