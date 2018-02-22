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Телеканал СТБ / KAZKA — Дива: премьера клипа от участников Нацотбора на Евровидение-2018

KAZKA — Дива: премьера клипа от участников Нацотбора на Евровидение-2018

Телеканал СТБ

Сегодня финалисты «Х-фактор»-8 и участники Нацотбора на Евровидение-2018 группа KAZKA презентовали клип на песню «Дива».  Смотрите новое видео группы, а также читайте все подробности о съемках — в нашем материале.

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Чудеса случаются не с теми кто ждет их, а с теми, кто идет к своей цели с верой в чудо. Видео на песню «Дива» — это оживший украинский вертеп в современной фэшн интерпретации, с рядом статических мизансцен-метафор, наполненных Светом, Верой и Чудом. Смотрите клип KAZKA — Дива прямо сейчас!

Все образы осовремененные, но остались архаичными и легко узнаваемыми Ангел — предвестник Чуда, Пастух, играющий на свирели, Три Царя в коронах и в бархатных одеждах, стройная и соблазнительная Смерть, зовущая в свои объятия с бокалом шампанского, Черт, который спрятал свое истинное лицо, прикрываясь крестом на лбу, Коза в гуцульской гуне и очках, и другие герои, возможно, самого олицетворение чудеса в украинской культуре.

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Вдохновением для создания видео стал режиссер, сценарист и художник Сергей Параджанов, а также эстетика его киношедевра «Колір Граната», которому в этом году исполняется 50 лет. Клип Дива — это благодарность большому режиссеру за вклад в украинскую культуру и ее развитие.

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А чтобы вы могли подпевать песню, мы поделились текстом KAZKA -Дива!

Ти моє кохання, казка моя,
Безмежне ніжне диво.
Набила на серці твоє ім’я,
Забути неможливо.
Я
Віддана, твоя.
Вмикаю полум’я,
Хай душа горить-палає.
Знає перший сніг,
Як в ліжку без слів
Закохана співає…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.
На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

Підкину монету, лети золота.
Що далі — фіфті-фіфті.
Теплом огортає дім на свята,
Ховає кішка кігті.
Я
Твій солод
кий сік,
Цілуй мене при всіх.
Почуттям не треба маски.
Знає увесь світ,
Як в ліжку без слів
Тобі співає казка…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.
На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.