Сегодня финалисты «Х-фактор»-8 и участники Нацотбора на Евровидение-2018 группа KAZKA презентовали клип на песню «Дива». Смотрите новое видео группы, а также читайте все подробности о съемках — в нашем материале.

Читайте также: KAZKA: Для нас конкуренты — это Yurcash

Чудеса случаются не с теми кто ждет их, а с теми, кто идет к своей цели с верой в чудо. Видео на песню «Дива» — это оживший украинский вертеп в современной фэшн интерпретации, с рядом статических мизансцен-метафор, наполненных Светом, Верой и Чудом. Смотрите клип KAZKA — Дива прямо сейчас!

Все образы осовремененные, но остались архаичными и легко узнаваемыми Ангел — предвестник Чуда, Пастух, играющий на свирели, Три Царя в коронах и в бархатных одеждах, стройная и соблазнительная Смерть, зовущая в свои объятия с бокалом шампанского, Черт, который спрятал свое истинное лицо, прикрываясь крестом на лбу, Коза в гуцульской гуне и очках, и другие герои, возможно, самого олицетворение чудеса в украинской культуре.

Вдохновением для создания видео стал режиссер, сценарист и художник Сергей Параджанов, а также эстетика его киношедевра «Колір Граната», которому в этом году исполняется 50 лет. Клип Дива — это благодарность большому режиссеру за вклад в украинскую культуру и ее развитие.

А чтобы вы могли подпевать песню, мы поделились текстом KAZKA -Дива!

Ти моє кохання, казка моя,

Безмежне ніжне диво.

Набила на серці твоє ім’я,

Забути неможливо.

Я

Віддана, твоя.

Вмикаю полум’я,

Хай душа горить-палає.

Знає перший сніг,

Як в ліжку без слів

Закохана співає…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

Підкину монету, лети золота.

Що далі — фіфті-фіфті.

Теплом огортає дім на свята,

Ховає кішка кігті.

Я

Твій солод

кий сік,

Цілуй мене при всіх.

Почуттям не треба маски.

Знає увесь світ,

Як в ліжку без слів

Тобі співає казка…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.