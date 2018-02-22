Сьогодні фіналісти «Х-фактор»-8 і учасники Нацвідбору на Євробачення-2018 гурт KAZKA презентували кліп на пісню «Дива». Дивіться нове відео гурту, а також читайте всі подробиці про зйомки – в нашому матеріалі.

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Дива трапляються не з тими хто чекає на них, а з тими хто йде до своєї мети з вірою у диво. Відео на пісню «Дива»– це ожилий український вертеп у сучасній фешн інтерпретації, з низкою статичних мізансцен-метафор, наповнених Світлом, Вірою та Дивом. Дивіться кліп KAZKA – Дива прямо зараз!



Усі образи осучаснені, але залишилися архаїчними та легко упізнаваними: Ангел – передвісник Дива, Пастух, що грає на сопілці, Три Царі в коронах та в оксамитових шатах, струнка та спокуслива Смерть, що гукає у свої обійми з келихом шампанського, Чорт, який сховав своє істинне лице, прикриваючись хрестом на лобі, Коза в гуцульській гуні та окулярах, та інші герої, можливо, найбільшого уособлення дива в українській культурі.

Натхненням для створення відео став режисер, сценарист та художник Сергій Параджанов, а також естетика його кіношедевру «Колір Гранату», якому цьогоріч виповнюється 50 років. Кліп «Дива»– це вдячність великому режисеру за внесок в українську культуру та її розвиток.

А щоб ви могли підспівувати пісню, ми поділилися текстом KAZKA -Дива!

Ти моє кохання, казка моя,

Безмежне ніжне диво.

Набила на серці твоє ім’я,

Забути неможливо.

Я

Віддана, твоя.

Вмикаю полум’я,

Хай душа горить-палає.

Знає перший сніг,

Як в ліжку без слів

Закохана співає…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

Підкину монету, лети золота.

Що далі — фіфті-фіфті.

Теплом огортає дім на свята,

Ховає кішка кігті.

Я

Твій солод

кий сік,

Цілуй мене при всіх.

Почуттям не треба маски.

Знає увесь світ,

Як в ліжку без слів

Тобі співає казка…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.