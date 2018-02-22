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Телеканал СТБ / KAZKA – Дива: прем’єра кліпу від учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

KAZKA – Дива: прем’єра кліпу від учасників Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Сьогодні фіналісти «Х-фактор»-8 і учасники Нацвідбору на Євробачення-2018 гурт KAZKA презентували кліп на пісню «Дива». Дивіться нове відео гурту, а також читайте всі подробиці про зйомки – в нашому матеріалі.

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Дива трапляються не з тими хто чекає на них, а з тими хто йде до своєї мети з вірою у диво. Відео на пісню «Дива»– це  ожилий український вертеп у сучасній фешн інтерпретації, з низкою статичних мізансцен-метафор, наповнених Світлом, Вірою та Дивом. Дивіться кліп KAZKA – Дива прямо зараз!

Усі образи осучаснені, але залишилися архаїчними та легко упізнаваними: Ангел – передвісник Дива, Пастух, що грає на сопілці, Три Царі в коронах та в оксамитових шатах, струнка та спокуслива Смерть, що гукає у свої обійми з келихом шампанського, Чорт, який сховав своє істинне лице, прикриваючись хрестом на лобі, Коза в гуцульській гуні та окулярах, та інші герої, можливо, найбільшого уособлення дива в українській культурі.

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Натхненням для створення відео став режисер, сценарист та художник Сергій Параджанов, а також естетика його кіношедевру «Колір Гранату», якому цьогоріч виповнюється 50 років. Кліп «Дива»– це вдячність великому режисеру за внесок в українську культуру та її розвиток.

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А щоб ви могли підспівувати пісню, ми поділилися текстом KAZKA -Дива!

Ти моє кохання, казка моя,
Безмежне ніжне диво.
Набила на серці твоє ім’я,
Забути неможливо.
Я
Віддана, твоя.
Вмикаю полум’я,
Хай душа горить-палає.
Знає перший сніг,
Як в ліжку без слів
Закохана співає…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.
На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.

Підкину монету, лети золота.
Що далі — фіфті-фіфті.
Теплом огортає дім на свята,
Ховає кішка кігті.
Я
Твій солод
кий сік,
Цілуй мене при всіх.
Почуттям не треба маски.
Знає увесь світ,
Як в ліжку без слів
Тобі співає казка…

На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.
На-на, на-на, на-на-на, на-на-на-на, на-на.