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Солістка гурту KAZKA відпочиває на Шрі-Ланці

17.01.2020

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька відпочиває на дивовижному острові Шрі-Ланка. Відповідний пост співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Також зі своїми підписниками вона поділилася місцями, які варто відвідати. Детальніше в матеріалі. 

kazka

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Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька влаштувала собі відпустку. Співачка вирушила до Шрі-Ланки. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася враженнями та навіть склала невеликий перелік місць, які варто відвідати:

«У рубриці «Саша-блогер» сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці: 

  • Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте якнайдалі від цивілізації. Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay.
  • Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями.
  • Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima»
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Також Олександра порадила не їздити до найпопулярніших туристичних місць, а надати перевагу невеличким містечкам. Саме там, на думку співачки, можна по-справжньому відчути колорит, познайомитися з місцевими жителями та скуштувати смачну їжу. 

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