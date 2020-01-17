Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Солистка группы KAZKA отдыхает на Шри-Ланке

17.01.2020

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отдыхает на удивительном острове Шри-Ланка. Соответствующий пост певица опубликовала на своей странице в Instagram. Также с подписчиками она поделилась местами, которые стоит посетить. Подробнее в материале.

kazka

Больше по теме: Alyosha & Vlad Darwin сняли клип на песню «Торнадо»

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая устроила себе отпуск. Певица отправилась на Шри-Ланку. На своей странице в Instagram девушка поделилась впечатлениями и даже составила небольшой перечень мест, которые стоит посетить.

«В рубрике «Саша-блоггер» сегодня топ-3 мест, которые надо посетить на Шри-Ланке:

  • Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация — садитесь в авто или тук-тук и езжайте дальше от цивилизации. Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay.
  • Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями.
  • Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое место силы — Buduruwagala Bodisathawa Pilima»
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Также Александра посоветовала отказаться от посещения самых популярных туристических мест и отдать предпочтение небольшим поселкам. Там, по мнению певицы, можно по-настоящему проникнуться колоритом, познакомиться с местными жителями и попробовать вкусную еду.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить