Солистка группы KAZKA отдыхает на Шри-Ланке

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая отдыхает на удивительном острове Шри-Ланка. Соответствующий пост певица опубликовала на своей странице в Instagram. Также с подписчиками она поделилась местами, которые стоит посетить. Подробнее в материале.

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая устроила себе отпуск. Певица отправилась на Шри-Ланку. На своей странице в Instagram девушка поделилась впечатлениями и даже составила небольшой перечень мест, которые стоит посетить.

«В рубрике «Саша-блоггер» сегодня топ-3 мест, которые надо посетить на Шри-Ланке:

Океан. И желательно побольше. Моя рекомендация — садитесь в авто или тук-тук и езжайте дальше от цивилизации. Я, например, нашла свой рай в маленьком поселке Arugambay.

Очень живописный городок в горах Ella с лучшими людьми, водопадами и чайными плантациями.

Изучайте культуру и посещайте святые места. Мое место силы — Buduruwagala Bodisathawa Pilima»

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также Александра посоветовала отказаться от посещения самых популярных туристических мест и отдать предпочтение небольшим поселкам. Там, по мнению певицы, можно по-настоящему проникнуться колоритом, познакомиться с местными жителями и попробовать вкусную еду.

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