Перший рік. Перша пісня. Перше відео. Перша нагорода. Незабаром — перший концерт і перший альбом. На цьому ми закінчуємо з «першим» і рухаємось далі у напрямку здійснення ще більших мрій ✨  Безмежна вдячність усім, хто повірив у нас, і всім, хто був поруч ♥️ Усе тільки починається. #kazka

