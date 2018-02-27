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Телеканал СТБ / Гурт KAZKA став відкриттям року за версією YUNA-2018
26 лютого найкращі українські артисти отримували нагороди національної премії YUNA-2018 за музичні досягнення. У числі лауреатів опинився не тільки суддя шоу «Х-фактор»-8 Дмитро Шуров (PIANOБОЙ), але фіналісти сезону – гурт KAZKA. Учасники Нацвідбору на Євробачення-2018 перемогли в номінації «Відкриття року».
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Гурт KAZKA підірвав мережу своєю появою на кастингу «Х-фактор»-8, а їхній суперхіт «Свята» став заголовною піснею літа 2017. Музиканти пройшли у 12-ку найкращих учасників восьмого сезону Х, а після участі в шоу продовжили заявляти про себе. Уже в лютому KAZKA взяла участь у
Національному відборі на Євробачення-2018 з новою роботою – «Дива», яка вмить стала одним з найпопулярніших українських треків.
Безумовно, артистів можна вважати відкриттям. Так вирішила і компетентна суддівська колегія премії YUNA-2018. Вчора гурт KAZKA переміг у номінації «Відкриття року».
«Перший рік. Перша пісня. Перше відео. Перша нагорода. Незабаром — перший концерт і перший альбом. На цьому ми закінчуємо з «першим» і рухаємось далі у напрямку здійснення ще більших мрій ✨ ￼Безмежна вдячність усім, хто повірив у нас, і всім, хто був поруч ♥️ Усе тільки починається»,- підписала фото в Instagram солістка гурту Саша Зарицька.
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