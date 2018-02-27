26 февраля лучшие украинские артисты получали награды национальной премии YUNA-2018 за музыкальные достижения. В числе лауреатов оказался не только судья шоу «Х-фактор»-8 Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ), но финалисты сезона — группа KAZKA. Участники Нацотбора на Евровидение-2018 победили в номинации «Открытие года».

Читайте также: Дмитрий Шуров (PIANOБОЙ) получил премию YUNA-2018

Группа KAZKA взорвала сеть своим появлением на кастинге «Х-фактор»-8, а их суперхит «Свята» стал заглавной песней лета 2017. Музыканты прошли в 12-ку лучших участников восьмого сезона Х, а после участия в шоу продолжили заявлять о себе. Уже в феврале KAZKA приняла участие в Национальном отборе на Евровидение-2018 с новой работой -«Дива», которая вмиг стала одним из самых популярных украинских треков.

Безусловно, ребят можно считать открытием. Так решила и компетентная судейская коллегия премии YUNA-2018. Вчера группа KAZKA победила в номинации «Открытие года».

«Первый год. Первая песня. Первое видео. Первая награда. Скоро — первый концерт и первый альбом. На этом мы заканчиваем с «первым» и двигаемся дальше в направлении осуществления еще больших мечтаний ✨ ￼Безграничная благодарность всем, кто поверил в нас, и всем, кто был рядом ♥ ️ Все только начинается.», — подписала фото в Instagram солистка группы Саша Зарицкая.