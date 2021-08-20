У суботу, 21 серпня, о 18:40 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрінуться четверо яскравих учасників із кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами здивує нова четвірка? І в що виллється протистояння м’ясоїдів і вегетаріанців у 7 випуску проєкту «Звана вечеря»-2?

Video: «Звана вечеря»-2 випуск 7: як вегетаріанка Анжела Липська провчить м’ясоїдів? Що станеться у 7 випуску Званої вечері 2? Що подадуть Анжела Липська, Єгор Степаненко, Лера Калініна і Сергій Цибульський у 7 випуску Званої вечері 2?

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Героями 7 випуску шоу «Звана вечеря»-2 стануть:

зірка Instagram, яка переконана, що у 21 столітті будь-яку помилку природи можна і треба виправляти, — Лера Калініна ;

учасниця «МастерШеф»-8, вегетаріанка і сироїдка, яка у 54 роки своєю природною вродою може дати фору будь-якій молодій красуні, — Анжела Липська ;

бізнесмен, брат Олі Цибульської — Сергій Цибульський ;

столичний фітнес-тренер, який не відмовляє собі в життєвих спокусах, — Єгор Степаненко .

Учасники приготують свої коронні страви і продемонструють хазяйську привітність, а також оцінять частування і гостинність суперників.

Хто виграє в 7 випуску проєкту «Звана вечеря»-2, дізнаємося вже 21 серпня о 18:40 на телеканалі СТБ.

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