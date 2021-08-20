Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Звана вечеря»-2 випуск 7: як вегетаріанка Анжела Липська провчить м’ясоїдів?

20.08.2021

У суботу, 21 серпня, о 18:40 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрінуться четверо яскравих учасників із кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами здивує нова четвірка? І в що виллється протистояння м’ясоїдів і вегетаріанців у 7 випуску проєкту «Звана вечеря»-2?

Video: «Звана вечеря»-2 випуск 7: як вегетаріанка Анжела Липська провчить м’ясоїдів?

Що станеться у 7 випуску Званої вечері 2? Що подадуть Анжела Липська, Єгор Степаненко, Лера Калініна і Сергій Цибульський у 7 випуску Званої вечері 2?

Більше на тему: «Звана вечеря»-2 випуск 6: що приготувала модель, яка прославилася голою фотосесією в Дубаї?

Героями 7 випуску шоу «Звана вечеря»-2 стануть:

  • зірка Instagram, яка переконана, що у 21 столітті будь-яку помилку природи можна і треба виправляти, — Лера Калініна;
  • учасниця «МастерШеф»-8, вегетаріанка і сироїдка, яка у 54 роки своєю природною вродою може дати фору будь-якій молодій красуні, — Анжела Липська;
  • бізнесмен, брат Олі Цибульської — Сергій Цибульський;
  • столичний фітнес-тренер, який не відмовляє собі в життєвих спокусах, — Єгор Степаненко.

Учасники приготують свої коронні страви і продемонструють хазяйську привітність, а також оцінять частування і гостинність суперників.

Хто виграє в 7 випуску проєкту «Звана вечеря»-2, дізнаємося вже 21 серпня о 18:40 на телеканалі СТБ.

Більше на тему: «Звана вечеря»-2 випуск 5: як відома балерина спокушала Павла Вишнякова?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send