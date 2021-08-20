Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+
«Звана вечеря»-2 випуск 7: як вегетаріанка Анжела Липська провчить м’ясоїдів?
20.08.2021
У суботу, 21 серпня, о 18:40 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск 2 сезону шоу « Звана вечеря». За одним столом зустрінуться четверо яскравих учасників із кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами здивує нова четвірка? І в що виллється протистояння м’ясоїдів і вегетаріанців у 7 випуску проєкту «Звана вечеря»-2?
Video: «Звана вечеря»-2 випуск 7: як вегетаріанка Анжела Липська провчить м’ясоїдів?
Що станеться у 7 випуску Званої вечері 2? Що подадуть Анжела Липська, Єгор Степаненко, Лера Калініна і Сергій Цибульський у 7 випуску Званої вечері 2?
Більше на тему: «Звана вечеря»-2 випуск 6: що приготувала модель, яка прославилася голою фотосесією в Дубаї?
Героями 7 випуску шоу «Звана вечеря»-2 стануть:
зірка Instagram, яка переконана, що у 21 столітті будь-яку помилку природи можна і треба виправляти, — Лера Калініна ;
учасниця «МастерШеф»-8, вегетаріанка і сироїдка, яка у 54 роки своєю природною вродою може дати фору будь-якій молодій красуні, — Анжела Липська ;
бізнесмен, брат Олі Цибульської — Сергій Цибульський ;
столичний фітнес-тренер, який не відмовляє собі в життєвих спокусах, — Єгор Степаненко .
Учасники приготують свої коронні страви і продемонструють хазяйську привітність, а також оцінять частування і гостинність суперників.
Хто виграє в 7 випуску проєкту «Звана вечеря»-2, дізнаємося вже 21 серпня о 18:40 на телеканалі СТБ.
Більше на тему: «Звана вечеря»-2 випуск 5: як відома балерина спокушала Павла Вишнякова?
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing
Ctrl+Enter.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: