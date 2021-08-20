В субботу, 21 августа, в 18:40 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретятся четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами удивит новая четверка? И во что выльется противостояние мясоедов и вегетарианцев в 7 выпуске проекта «Звана вечеря»-2?

Video: «Звана вечеря»-2 выпуск 7: как вегетарианка Анжела Липская проучит мясоедов? Что произойдет в 7 выпуске Званого ужина 2? Что подадут Анжела Липская, Егор Степаненко, Лера Калинина и Сергей Цибульский в 7 выпуске Званого ужина 2?

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Героями 7 выпуска шоу «Звана вечеря»-2 станут:

звезда Instagram, которая убеждена, что в 21 веке любую ошибку природы можно и нужно исправлять, – Лера Калинина ;

участница «МастерШеф»-8, вегетарианка и сыроедка, которая в 54 года своей естественной красотой может дать фору любой молодой красотке, – Анжела Липская ;

бизнесмен, брат Оли Цибульской – Сергей Цибульский ;

столичный фитнес-тренер, который не отказывает себе в жизненных искушениях, – Егор Степаненко .

Участники приготовят свои коронные блюда и продемонстрируют хозяйское радушие, а также оценят угощения и гостеприимство соперников.

Кто выиграет в 7 выпуске проекта «Звана вечеря»-2, узнаем уже 21 августа в 18:40 на телеканале СТБ.

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