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«Звана вечеря»-2 выпуск 7: как вегетарианка Анжела Липская проучит мясоедов?

20.08.2021

В субботу, 21 августа, в 18:40 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретятся четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами удивит новая четверка? И во что выльется противостояние мясоедов и вегетарианцев в 7 выпуске проекта «Звана вечеря»-2?

Video: «Звана вечеря»-2 выпуск 7: как вегетарианка Анжела Липская проучит мясоедов?

Что произойдет в 7 выпуске Званого ужина 2? Что подадут Анжела Липская, Егор Степаненко, Лера Калинина и Сергей Цибульский в 7 выпуске Званого ужина 2?

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Героями 7 выпуска шоу «Звана вечеря»-2 станут:

  • звезда Instagram, которая убеждена, что в 21 веке любую ошибку природы можно и нужно исправлять, – Лера Калинина;
  • участница «МастерШеф»-8, вегетарианка и сыроедка, которая в 54 года своей естественной красотой может дать фору любой молодой красотке, – Анжела Липская;
  • бизнесмен, брат Оли Цибульской – Сергей Цибульский;
  • столичный фитнес-тренер, который не отказывает себе в жизненных искушениях, – Егор Степаненко

Участники приготовят свои коронные блюда и продемонстрируют хозяйское радушие, а также оценят угощения и гостеприимство соперников. 

Кто выиграет в 7 выпуске проекта «Звана вечеря»-2, узнаем уже 21 августа в 18:40 на телеканале СТБ.

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