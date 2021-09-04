В субботу, 4 сентября, в 16:45 на телеканале СТБ вышел 9 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретились четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами удивляла новая четверка?

Первым у себя гостей принимал Евгений Поливода, финалист 4-го сезона «МастерШеф». Проработав уже более 5 лет поваром в различных заведениях, Женя понял, что хочет кардинальных перемен. Сейчас вот уже несколько месяцев он работает кондитером в столичной кондитерской. Создал более 100 уникальных рецептов и готов лучшими наработками покорить своих гостей. На основное он приготовил филе индейки со сливовым соусом под названием «Лаванда». На закуску он подал «Невинную полукровку» (креветки с топленым белым шоколадом). А на третье был авторский десерт-суфле «Волшебник без палочки». Развлекал гостей Евгений имитацией звуков животных.

Следующей проверку на гостеприимство проходила Мила Гриценко ― главная звездная диетолог страны, которая помогла похудеть уже более тысячи женщин. Она точно знает, как из бесформенного пончика, которым не так давно была сама, сделать стройную красавицу на миллион. А все благодаря своей уникальной авторской методике. Мила сделала ставку на полезный ужин из любимых продуктов. На закуску она подала бургер с рыбной котлетой под названием «Crazy booty». На основное девушка сварила суп из красной рыбы «Королева жира». А на десерт подала диетический торт их хлебцов под названием «Роман с холодильником». Из развлечений Мила предложила игры на откровенность.

После Милы к себе в гости пригласил совладелец автосалона, миллионер и настоящий гурман Александр Стигарь. Мужчина любит дорогие игрушки, эксклюзивные машины и мотоциклы. Вскоре планирует купить себе личный самолет, и специально для этого уже даже закончил курсы пилотирования. На закуску Александр приготовил борщ под названием «50 оттенков красного». На основное подал треску «Жестокие намерения». А на десерт ― фондан «Горький вулкан». После ужина бизнесмен предложил гостям сыграть в твистер.

Последней к себе в гости пригласила фанатка жирной, калорийной и вкусной пищи Влада Ткаченко. Девушка ― сотрудница ломбарда. Убеждена, что диетологи ― шарлатаны, а основная причина лишнего веса ― это широкая кость. На закуску она приготовила суп из плавленых сырков «Пластина в тарелке». На основное ― жареных карасей под названием «Черниговские вкусности». А на десерт подала шоколадные конфеты «Посыпьте землицей». После угощений гости танцевали гопак.

По подсчетам всех баллов победу в 9 выпуске шоу «Звана вечеря»-2 одержал Евгений Поливода.

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