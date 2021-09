У суботу, 4 вересня, о 16:45 на телеканалі СТБ вийшов 9 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрілися четверо яскравих учасників із кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивувала нова четвірка?

Першим у себе гостей приймав Євген Поливода, фіналіст 4-го сезону «МастерШеф». Пропрацювавши вже більше 5 років кухарем у різних закладах, Женя зрозумів, що хоче кардинальних змін. Зараз ось уже кілька місяців він працює кондитером у столичній кондитерській. Створив більше 100 унікальних рецептів і готовий найкращими напрацюваннями підкорити своїх гостей. На основну страву він приготував індиче філе зі сливовим соусом під назвою «Лаванда». На закуску Женя подав «Невинну напівкровку» (креветки з топленим білим шоколадом). А на третє був авторський десерт-суфле «Чарівник без палички». Розважав гостей Євген імітуванням звуків тварин.

Наступною перевірку на гостинність проходила Міла Гриценко ― головна зіркова дієтологиня країни, яка допомогла схуднути вже понад тисячі жінок. Вона точно знає, як із безформної пампушки, якою не так давно була сама, зробити струнку красуню на мільйон. А все завдяки своїй унікальній авторській методиці. Міла зробила ставку на корисну вечерю з улюблених продуктів. На закуску вона подала

бургер із рибною котлетою під назвою «Crazy booty». На основне ― суп із червоної риби «Королева жиру». А на десерт господиня приготувала дієтичний торт із хлібців під назвою «Роман із холодильником». Із розваг Міла запропонувала ігри на відвертість.

Третім гостей приймав співвласник автосалону, мільйонер і справжній гурман Олександр Стигар. Чоловік любить дорогі іграшки, ексклюзивні машини і мотоцикли. Незабаром планує купити собі особистий літак, і спеціально для цього вже навіть закінчив курси пілотування. На закуску Олександр приготував борщ під назвою «50 відтінків червоного». На основне подав тріску «Жорстокі наміри». А на десерт — фондан «Гіркий вулкан». Після вечері бізнесмен запропонував гостям зіграти в твістер.

Останньою до себе в гості запросила фанатка жирної, калорійної і смачної їжі Влада Ткаченко. Дівчина ― працівниця ломбарду. Переконана, що дієтологи ― шарлатани, а основна причина зайвої ваги ― це широка кістка. На закуску вона приготувала суп із плавлених сирків «Пластина в тарілці». На основне ― смажених карасів під назвою «Чернігівські смаколики». А на десерт Влада подала шоколадні цукерки «Притруси земелькою». Після частувань гості танцювали гопак.

За підрахунком усіх балів перемогу в 9 випуску шоу «Звана вечеря»-2 здобув Євген Поливода.

Більше на тему: «Звана вечеря»-2 випуск 5: як відома балерина спокушала Павла Вишнякова?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.