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«Звана вечеря»-2 выпуск 9: что приготовит на ужин яркий участник шоу «МастерШеф» Евгений Поливода?

03.09.2021

В субботу, 4 сентября, в 16:45 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря». За одним столом встретятся четверо ярких участников с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Какими блюдами  будет удивлять новая четверка? 

В 9 выпуске кулинарного шоу «Звана вечеря» удивлять гостеприимством и коронными блюдами будут: 

  • Мила Гриценко ― главный звездный диетолог страны, которая похудела уже более тысячи женщин. Она точно знает, как из бесформенной пышки, которой не так давно была сама, сделать подтянутую красотку на миллион. А все благодаря своей уникальной авторской методике. Мила будет делать ставку на ПП-ужин из любимых продуктов. 
  • Влада Ткаченко ― работница ломбарда с центнером живого веса J. Фанатка жирной, калорийной вкусной еды. Убеждена, что диетологи ― шарлатаны, а основная причина лишнего веса ― это, конечно же,  широкая кость J.
  • Александр Стыгарь ― совладелец автосалона, миллионер и настоящий гурман. Любит дорогие игрушки, эксклюзивные машины и мотоциклы. Вскоре планирует купить себе личный самолет, и специально для этого уже даже закончил курсы пилотирования. Будет удивлять своих гостей эксклюзивными угощениями. 
  • Евгений Поливода ― финалист 4-го сезона «МастерШеф». Проработав уже более 5 лет поваром в различных заведениях, понял, что хочет кардинальных перемен. Сейчас вот уже как несколько месяцев работает кондитером в столичной кондитерской. Создал уже больше 100 уникальных рецептов и готов самыми лучшими наработками покорить своих гостей. 

Какие блюда приготовят участники в 9 выпуске 2 сезона шоу «Звана вечеря»? И кто же получит наивысший балл от соперников? Не пропустите уже в эту субботу в 16:45 на телеканале СТБ!  

Video: «Звана вечеря»-2 выпуск 9: что приготовит на ужин яркий участник шоу «МастерШеф» Евгений Поливода?

Звана вечеря-2 выпуск 9: что приготовит на ужин яркий участник шоу МастерШеф Евгений Поливода

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