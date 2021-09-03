«Звана вечеря»-2 випуск 9: що приготує на вечерю яскравий учасник шоу «МастерШеф» Євген Поливода?
03.09.2021
У суботу, 4 вересня, о 16:45 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря». За одним столом зустрінуться четверо яскравих учасників з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Якими стравами дивуватиме нова четвірка?
У 9 випуску кулінарного шоу «Звана вечеря» дивувати гостинністю і коронними стравами будуть:
- Міла Гриценко ― головна зіркова дієтологиня країни, яка схудла вже понад тисячу жінок. Вона точно знає, як із безформної пампушки, якою не так давно була сама, зробити струнку красуню на мільйон. А все завдяки своїй унікальній авторській методиці. Міла робитиме ставку на корисну вечерю з улюблених продуктів.
- Влада Ткаченко ― працівниця ломбарду, яка має центнер живої ваги J. Фанатка жирної, калорійної смачної їжі. Переконана, що дієтологи ― шарлатани, а основна причина зайвої ваги ― це, звичайно ж, широка кістка J.
- Олександр Стигар ― співвласник автосалону, мільйонер і справжній гурман. Любить дорогі іграшки, ексклюзивні машини і мотоцикли. Незабаром планує купити собі особистий літак, і спеціально для цього вже навіть закінчив курси пілотування. Дивуватиме своїх гостей ексклюзивними стравами.
- Євген Поливода ― фіналіст 4-го сезону «МастерШеф». Пропрацювавши вже більше 5 років кухарем у різних закладах, Женя зрозумів, що хоче кардинальних змін. Зараз ось уже як кілька місяців працює кондитером у столичній кондитерській. Створив більше 100 унікальних рецептів і готовий найкращими напрацюваннями підкорити своїх гостей.
Які страви приготують учасники в 9 випуску 2 сезону шоу «Звана вечеря»? І хто ж отримає найвищий бал від суперників? Не пропустіть уже цієї суботи о 16:45 на телеканалі СТБ!
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