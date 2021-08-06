Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Звана вечеря»-2 выпуск 5: что подаст на ужин Павел Вишняков?

06.08.2021

В субботу, 7 августа, в 18:40 зрители телеканала СТБ увидят 5 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте новую четверку ярких героев!

Героями нового выпуска стали:

  • Эдвард Стариковский

Веган, диетолог, психолог, физиогномист, тренер исцеляющего импульса Голтис. А также самый активный пропагандист употребления грибов мухоморов для исцеления организма.

  • Юлия Ливанова 

Владелица студии пилатеса, бывшая балерина. Объездила с гастролями полмира. 

  • Павел Вишняков

Актер театра и кино (сериалы  «Возвращение Мухтара», «Опер по вызову», «Женский доктор»), финалист «Танцев со звездами», холостяк и главный секс-символ украинского телевидения.

  • Лея Верич

Блогер. В свои 29 Лея работать не привыкла, и самое трудное, что ей предстоит за день, — выбрать правильный ракурс и сделать фото для инстаграма.

Напомним, теперь проект «Звана вечеря» выходит в новое время – по субботам в 18:40.

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Video: «Звана вечеря»-2 выпуск 5: что подаст на ужин Павел Вишняков?

Звана вечеря-2 выпуск 5: что подаст на ужин Павел Вишняков?

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить