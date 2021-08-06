В субботу, 7 августа, в 18:40 зрители телеканала СТБ увидят 5 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных устремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте новую четверку ярких героев!

Героями нового выпуска стали:

Эдвард Стариковский

Веган, диетолог, психолог, физиогномист, тренер исцеляющего импульса Голтис. А также самый активный пропагандист употребления грибов мухоморов для исцеления организма.

Юлия Ливанова

Владелица студии пилатеса, бывшая балерина. Объездила с гастролями полмира.

Павел Вишняков

Актер театра и кино (сериалы «Возвращение Мухтара», «Опер по вызову», «Женский доктор»), финалист «Танцев со звездами», холостяк и главный секс-символ украинского телевидения.

Лея Верич

Блогер. В свои 29 Лея работать не привыкла, и самое трудное, что ей предстоит за день, — выбрать правильный ракурс и сделать фото для инстаграма.

Напомним, теперь проект «Звана вечеря» выходит в новое время – по субботам в 18:40.

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Video: «Звана вечеря»-2 выпуск 5: что подаст на ужин Павел Вишняков? Звана вечеря-2 выпуск 5: что подаст на ужин Павел Вишняков?

Смотреть онлайн 1 выпуск 2 сезона Звана вечеря от 19.07.2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ