У суботу, 7 серпня, о 18:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 5 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте нову четвірку яскравих героїв!

Героями нового випуску стали:

Едвард Стариковський

Веган, дієтолог, психолог, фізіогноміст, тренер цілющого імпульсу Голтіс. А також найактивніший пропагандист вживання грибів мухоморів для зцілення організму.

Юлія Ліванова

Власниця студії пілатесу, колишня балерина. Об’їздила з гастролями пів світу.

Павло Вишняков

Актор театру і кіно (серіали «Повернення Мухтара», «Опер за викликом», «Жіночий лікар»), фіналіст «Танців з зірками», холостяк і головний секс-символ українського телебачення.

Лея Верич

Блогерка. У свої 29 Лея працювати не звикла, і найважче, що їй доведеться зробити за день, ― вибрати правильний ракурс і зробити фото для інстаграму.

Нагадаємо, тепер проєкт «Звана вечеря» виходить у новий час ― щосуботи о 18:40.

«Звана вечеря» ― це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони будуть готувати свої коронні страви, ходити одне до одного в гості, демонструвати хазяйську привітність, а також оцінювати частування і гостинність суперників, щоб у підсумку визначити переможця.

Video: «Звана вечеря»-2 випуск 5: що подасть на вечерю Павло Вишняков? Звана вечеря-2 випуск 5: що подасть на вечерю Павло Вишняков

Дивитись онлайн 1 випуск 2 сезону Звана вечеря від 19.07.2021

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