В понедельник, 19 июля, в 19:40 зрители телеканала СТБ увидят 1 выпуск 2 сезона шоу «Звана вечеря», в котором люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий удивляют своих гостей ужином и гостеприимством. Встречайте первую четверку ярких героев!

Героями нового выпуска станут:

Сергей Зима

Владелец известной сети салонов по всей Украине, стилист из народа – Сергей Зима. Он – нетипичный представитель бьюти-индустрии: не беспокоится о своем внешнем виде и не хвастается модными кубиками пресса. Сергей любит и привык вкусно кушать, ведь разнообразными блюдами его балует мама.

«Только четверка у меня должна быть бесстрашная, – говорит участник. – Ведь у меня дома мама, 5 собак и кошка! И все едой делиться не любят!»;

Александр Кривошапко

Певец и финалист шоу «Х-фактор» – Александр Кривошапко. В прошлом – бунтарь, а сейчас – молодой папа 3-летней дочери Алисы, в которой души не чает. Саша следит за своим питанием — в его рационе отсутствуют «запрещенные вещества».

Марго Думас

Ню-модель, звезда «Playboy» и «Vogue» – Марго Дюмас. Девушка считает, чтобы добиться мировой славы, как она, нужно работать над собой и своей фигурой. На проекте планирует использовать свой главный козырь – харизму и красивое тело. Планирует удивлять гостей изысканными блюдами.

Наталия Станицкая

Психотерапевт, которая гордится своим пышным телом, – Наталия Станицкая. С самого детства девочка была склонна к полноте. Со временем поняла – себя нужно любить и ценить в любом весе. Этому правилу учит и других женщин. Наталия не планирует отказываться от калорийных блюд и удовольствия от еды.

Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов.

Кто же получит наивысший балл от соперников за лучший вечер и ужин?

Напомним, теперь проект «Звана вечеря» выходит в новое время – по понедельникам и вторникам в 19:40.

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

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