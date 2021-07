У понеділок, 19 липня, о 19:40 глядачі телеканалу СТБ побачать 1 випуск 2 сезону шоу «Звана вечеря», в якому люди найрізноманітніших професій, достатку, віку, захоплень, життєвих прагнень і кулінарних уподобань дивують своїх гостей вечерею і гостинністю. Зустрічайте першу четвірку яскравих героїв!

Власник відомої мережі салонів по всій Україні, стиліст із народу — Сергій Зима. Він — нетиповий представник б’юті-індустрії: не турбується про свій зовнішній вигляд і не хвалиться модними кубиками пресу. Сергій любить і звик смачно поїсти, адже різноманітними стравами його балує мама.

«Тільки четвірка у мене має бути безстрашна, — каже учасник. — Адже у мене вдома мама, 5 собак і кішка! І всі їжею ділитися не люблять!»

Співак і фіналіст шоу «Х-фактор» — Олександр Кривошапко. У минулому — бунтар, а зараз — молодий тато 3-річної дочки Аліси, яку дуже любить. Саша стежить за своїм харчуванням — у його раціоні відсутні «заборонені речовини».

Ню-модель, зірка «Playboy» і «Vogue» — Марго Думас. Дівчина вважає, щоб домогтися світової слави, як у неї, треба працювати над собою і своєю фігурою. На проєкті планує використовувати свій головний козир — харизму і красиве тіло. Планує вражати гостей вишуканими стравами.

Психотерапевтка, яка пишається своїм пишним тілом, — Наталія Станицька. З самого дитинства дівчина була схильна до повноти. Згодом зрозуміла — себе треба любити і цінувати у будь-якій вазі. Цьому правилу вчить й інших жінок. Наталія не планує відмовлятися від калорійних страв і задоволення від їжі.

Учасники оцінять один одного від 1 до 10 за трьома пунктами: приготовані страви, гостинність і концепція вечора. Переможцем стане той, хто збере найбільшу кількість балів від конкурентів.

Хто ж отримає найвищий бал від суперників за найкращий вечір і вечерю?

Нагадаємо, тепер проєкт «Звана вечеря» виходить у новий час — по понеділках і вівторках о 19:40.

«Звана вечеря» — це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасника з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони будуть готувати свої коронні страви, ходити один до одного в гості, демонструвати хазяйську привітність, а також оцінювати частування і гостинність суперників, щоб за підсумком визначити переможця.

