Як ти? с Григорием Решетником выпуск 4 от 18.06.2022

Новым героем проекта Як ти? 4 выпуск от 18.06.2022 станет герой шоу Холостяк 1 сезон и профессиональный танцовщик Максим Чмерковский. В откровенном интервью он поделится не только деталями самого страшного для каждого украинца дня, но и расскажет эксклюзивные подробности своей личной жизни. Оставайтесь с нами – разговор обещает быть очень эмоциональным и открытым.

В интервью проекта Як ти? от 18.06.2022 Максим Чмерковский подробно расскажет о том, как он и его семья помогают Украине в такой непростой период. Максим и его родные организовали благотворительный фонд Baranova27. Они не только пытаются оказать гуманитарную помощь, но и предоставляют жилье семьям, вынужденно выехавшим за границу. Максим Чмерковский вместе с инвесторами приобрели 40 мобильных домиков, куда заселят семьи из Украины. Невероятно! Какие ближайшие планы у организации? Ответ – дальше.

Как Максим и Пета воспитывают сына Шая? Почему мужчина против нянь? И планирует ли пара пополнение в семье? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Як ти? 4 выпуск от 18.06.2022. Интервью Максима Чмерковского доступно для просмотра на сайте СТБ.

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