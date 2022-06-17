Як ти? з Григорієм Решетником випуск 4 від 18.06.2022

Новим героєм проєкту Як ти? 4 випуск від 18.06.2022 стане герой шоу Холостяк 1 сезон і професійний танцівник Максим Чмерковський. У відвертому інтерв’ю він поділиться не тільки деталями найстрашнішого для кожного українця дня, а й розповість ексклюзивні подробиці зі свого особистого життя. Залишайтеся з нами – розмова обіцяє бути дуже емоційною та відкритою.

В інтерв’ю проєкту Як ти? від 18.06.2022 Максим Чмерковський докладно розповість про те, як він та його сім’я допомагають Україні в такий непростий період. Максим і його рідні організували благодійний фонд Baranova27. Вони не тільки намагаються надати гуманітарну допомогу, а й надають житло сім’ям, які вимушено виїхали за кордон. Максим Чмерковський разом з інвесторами придбали 40 мобільних будиночків, куди заселять родини з України. Неймовірно! Які найближчі плани в організації? Відповідь – далі.

Як Максим і Пета виховують сина Шая? Чому чоловік проти нянь? І чи планує пара поповнення в сім’ї? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Як ти? 4 випуск від 18.06.2022. Інтерв’ю Максима Чмерковського доступне до перегляду на сайті СТБ.

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Випуск Як ти? з Андрієм Рибаком та Олексієм Тригубенком