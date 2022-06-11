Як ти? с Григорием Решетником выпуск 3 от 11.06.2022

Смотрите онлайн проект Як ти? 3 выпуск от 11.06.2022 на сайте СТБ – не пропустите интервью участников шоу Холостячка Андрея Рыбака и Алексея Тригубенко.

С началом полномасштабной войны в Украине Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко, несмотря на предложение уехать за границу, решили остаться в стране и помогать родине бороться с вражеской армией. Ребята не пошли в ВСУ, поскольку убеждены: каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается. Поэтому Андрей и Алексей использовали свою медийность и начали активно собирать донаты на помощь армии. Какие результаты этого? Узнайте прямо сейчас!

Также в проекте Як ти? от 11.06.2022 Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко поделились подробностями личной жизни. Неужели Андрей и Алина планируют свадьбу? И кого из-за границы ждет Алексей? Не упустите настоящий эксклюзив – смотрите онлайн проект Як ти? 3 выпуск от 11.06.2022.

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