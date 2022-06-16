Як ти? з Григорієм Решетником випуск 3 від 11.06.2022

Дивіться онлайн проєкт Як ти? 3 випуск від 11.06.2022 на сайті СТБ – не пропустіть інтерв’ю учасників шоу Холостячка Андрія Рибака й Олексія Тригубенка.

З початком повномасштабної війни в Україні Андрій Рибак та Олексій Тригубенко попри пропозицію виїхати за кордон вирішили залишитися в країні і допомагати батьківщині боротися з ворожою армією. Хлопці не пішли в ЗСУ, оскільки переконані: кожен має займатися тим, що у нього краще за все виходить. Тому Андрій та Олексій використали свою медійність і почали активно збирати донати на допомогу армії. Які результати цього? Дізнайтеся просто зараз!

Також у проєкті Як ти? від 11.06.2022 Андрій Рибак та Олексій Тригубенко поділилися подробицями особистого життя. Невже Андрій та Аліна планують весілля? І кого з-за кордону чекає Олексій? Не пропустіть справжній ексклюзив – дивіться онлайн проєкт Як ти? 3 випуск від 11.06.2022.

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Випуск Як ти? з Максимом Чмерковським