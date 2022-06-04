Як ти? с Григорием Решетником выпуск 2 от 04.06.2022

В проекте Як ти? 2 выпуск от 04.06.2022 Григорий Решетник пообщается с героем шоу Холостяк 6 сезон, кинопродюсером и телеведущим Иракли Макацарией. Мужчина расскажет, где его застало начало полномасштабной войны в Украине, как помогает стране в борьбе с агрессором и почему война 2022 года в Украине стала очень близкой ему. Оставайтесь с нами – все подробности ищите в видео.

В интервью с Иракли Макацарией в проекте Як ти? от 04.06.2022 станет известно: мужчина женится! Его избранницей стала 20-летняя студентка Елизавета. Как родители пары отреагировали на их отношения? Не стала ли разница в возрасте помехой их любви? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект. Як ти? 2 выпуск от 04.06.2022 на сайте СТБ.

Все выпуски Як ти?

Выпуск Як ти? со Златой Огневич

Выпуск Як ти? с Андреем Рыбаком и Алексеем Тригубенко