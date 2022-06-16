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Video: Як ти? з Григорієм Решетником випуск 2 від 04.06.2022

Дивитись онлайн Як ти з Григорієм Ретешником випуск від 04.06.2022. Інтерв'ю Іраклі Макацарія із Григорієм Решетником у проєкті "Як ти" на СТБ дивитися онлайн
  • Як ти
  • Сезон 1
  • Як ти? з Григорієм Решетником випуск 2 від 04.06.2022
Випуск 2 | 16.06.2022 | Сезон 1

У проєкті Як ти? 2 випуск від 04.06.2022 Григорій Решетник поспілкується з героєм шоу Холостяк 6 сезон, кінопродюсером і телеведучим Іраклі Макацарією. Чоловік розповість, де його застав початок повномасштабної війни в Україні, як допомагає країні в боротьбі з агресором і чому війна 2022 року в Україні стала дуже близькою для нього. Залишайтеся з нами – усі подробиці шукайте у відео.

В інтерв’ю з Іраклі Макацарією у проєкті Як ти? від 04.06.2022 стане відомо: чоловік одружується! Його обраницею стала 20-річна студентка Єлизавета. Як батьки пари відреагували на їхні стосунки? Чи не стала різниця у віці на заваді їхньому коханню? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Як ти? 2 випуск від 04.06.2022 на сайті СТБ.

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