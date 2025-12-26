Як святкують Новий рік у різних країнах світу: головні традиції

Магія зимових свят: як святкують Новий рік у різних країнах світу та які традиції існують

Новорічна ніч – це час, коли мільйони людей загадують бажання. Те, як святкують Новий рік в різних країнах світу, захоплює своєю багатогранністю та щирістю. Кожен куточок Землі має свій шлях до щастя: від камерних застіль до галасливих святкувань, що не вщухають до ранку. Усі народи мають власні традиційні «рецепти», що допомагають прикликати удачу в новому році. Цікаві факти про Новий рік в різних країнах – читайте в матеріалі СТБ.

Як святкують Новий рік в різних країнах світу

Існують дуже незвичні та цікаві факти про Новий рік в різних країнах, які відкривають глибину стародавніх культурних традицій. Кожен народ має власні унікальні обряди, тому те, як святкують Новий рік в різних країнах світу, завжди вражає своєю особливістю та красою.

Як святкують Новий рік у Польщі?

У Польщі новорічна ніч має популярну назву День святого Сильвестра. Це свято нагадує про давню перемогу над страшним морським чудовиськом.

Головною стравою вечері завжди є короп. Люди збирають його чисту луску та ховають її у свої гаманці. Цей простий обряд притягує гроші та великий успіх у кожну родину на весь наступний рік.

Стіл прикрашають різноманітними закусками, салатами, бігосом, варениками, а на десерт – фафернуха (медово-горіхове печиво) та гжанець (гарячий пряний напій).

Окрім святкування у колі близьких, мешканці міст зазвичай влаштовують великі маскаради та гучні музичні концерти на головних площах. Люди одягають яскраві костюми та веселяться до самого ранку.

Як святкують Новий рік у Німеччині?

У Німеччині підготовка до свята починається з вибору найкращих страв для столу. На стіл обов’язково подають запеченого коропа або страви зі свинини, бо це приносить удачу. Також популярною стравою є берлінські пончики з повидлом всередині. Іноді в один пончик кладуть гірчицю замість солодощів, а той, кому дістанеться такий сюрприз, отримає особливе везіння на весь наступний рік.

Німці мають цікавий ритуал стрибка зі стільців опівночі. Коли годинник б’є дванадцять разів, люди стають на стільці та зістрибують з них на підлогу. Такий символічний жест означає успішний вхід у майбутнє.

Німецька молодь віддає перевагу гучним святкуванням на вулицях міст та головних площах. Святкування супроводжується масштабними салютами та яскравими вогнями. Люди вірять у магічну силу шуму, тому вони намагаються зустріти рік якомога гучніше. Це допомагає відлякати злих духів та звільнити шлях для позитивних змін.

Як святкують Новий рік в Іспанії?

Для іспанців новорічна ніч є часом великих надій та яскравих емоцій. Новий рік неможливо уявити без головної традиції з дванадцятьма ягодами винограду. Коли головний годинник на площі Мадрида починає бити північ, люди мають з’їсти по одній виноградині під кожен удар. Кожна ягода символізує один успішний місяць майбутнього року.

Також люди кладуть золоту каблучку або монету в келих із шампанським під час першого тосту. Цей ритуал обіцяє фінансову стабільність та великий прибуток.

Ще один звичай стосується кольору одягу. Іспанці вірять, що нова червона білизна притягує палке кохання та справжню пристрасть.

Після сімейної вечері іспанці виходять на вулиці та святкують до самого ранку. На сніданок першого січня тут традиційно купують «чуррос» — солодкі палички з тіста, які вмочують у гарячий шоколад.

Як святкують Новий рік в Італії?

Найголовніший символ свята на столі – це сочевиця. Її кругла форма нагадує дрібні монети. Італійці вірять у магію цієї страви, бо кожна ложка сочевиці обіцяє великий прибуток та фінансовий успіх у майбутньому.

Також мешканці країни мають звичай очищати свій дім від усього старого. Італійці намагаються позбутися хоча б однієї старої речі, адже це звільняє простір для нових радостей та щасливих змін у житті.

Обов’язковою умовою для успіху є червоний колір у вбранні. Напередодні свята італійці масово купують червону білизну або шкарпетки, бо він притягує перемоги та захищає від негараздів.

Як святкують Новий рік у Китаї?

Китайці називають це свято «Чунцзе», що означає Свято Весни. Святкування Нового року залежить від фаз місяця, тому дата події щороку змінюється. Мешканці країни ретельно готуються до урочистостей. Вони прикрашають свої будинки паперовими ліхтариками та візерунками обов’язково червоного кольору. Згідно з давньою легендою, цей колір та гучний шум відлякують страшне чудовисько, на ім’я Нянь.

Головною подією є велика сімейна вечеря «реюаньфань». На столі обов’язково мають бути пельмені «цзяоцзи», які за формою нагадують золоті злитки.

Найвідомішим звичаєм у Китаї є дарування червоних конвертів «хунбао» з грошима: батьки дарують їх дітям, а фірми – своїм працівникам. Вони мають принести удачу та фінансовий добробут.

На вулицях міст у цей час проходять неймовірні виступи з великими фігурами левів та драконів. Люди запускають тисячі феєрверків і петард, щоб створити найбільше шуму для щасливого майбутнього.

Як святкують Новий рік в Японії?

Японці вважають Новий рік часом духовного оновлення. Перед святкуванням вони прибирають в оселях: викидають сміття та прибирають пил. Це допомагає зустріти богів у повній чистоті. Біля входу в будинок мешканці ставлять «кадомацу» – спеціальні прикраси з бамбука, сосни та папороті, оскільки вони символізують довголіття, стійкість та міцне здоров’я для всіх членів родини.

На святковому столі кожна їжа має значення: креветки обіцяють довге життя, а ікра оселедця – багато дітей у родині. Також обов’язковим є вживання коржиків «моті» з липкого рису. Вони дарують сили та міцне здоров’я на всі зимові місяці.

Найважливіша подія новорічної ночі – 108 ударів дзвонів у буддійських храмах. Кожен удар символічно очищає людину від поганих думок. Після останнього звуку дзвона вважається, що всі старі помилки залишилися в минулому. Першого японці намагаються побачити перший схід сонця, адже це приносить велику удачу на всі наступні дванадцять місяців.

Як святкують Новий рік у США?

Американці сприймають початок року як чудовий шанс для особистих змін. Важлива традиція – «новорічні обіцянки». Кожен американець складає список цілей на майбутній рік. Хтось планує займатися спортом, хтось хоче вивчити нову мову або змінити роботу. Усі плани записують у блокноти і щиро вірять у їхнє виконання.

Зустріч Нового року неможливо уявити без головної події на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку. Мільйони людей збираються там або біля екранів телевізорів, щоб побачити падіння великої кришталевої кулі.

Найпопулярнішою їжею на півдні країни є «Хоппін Джон» (страва з чорноокого гороху, рису та шматочків бекону). Мешканці вірять, що горошини нагадують дрібні монети.

До основних страв часто подають соковиту запечену шинку або індичку під ягідним соусом. Обов’язковим додатком є золотистий кукурудзяний хліб. Його колір символізує золото, тому господарі готують його для залучення достатку в дім.

Як святкують Новий рік у Франції?

Центральною частиною святкування є застілля, яке може тривати від вечора і до самого ранку. У меню обов’язково присутні традиційні делікатеси: фуа-гра, свіжі морепродукти та знамениті французькі сири. Важливою традицією є «королівський пиріг», у якому запікають маленький сюрприз – боб або фігурку. Той, кому дістанеться шматочок із сюрпризом, стає королем вечора і отримує паперову корону.

Головна особливість полягає в тому, що цей вечір прийнято проводити не лише вдома, а в ресторанах, кафе або на великих вечірках у колі друзів. Французи вірять, що Новий рік – це час для соціалізації, танців та щирих розмов.

У Франції не прийнято дарувати дорогі подарунки на Новий рік, адже їх вручають на Різдво, проте в цю ніч господарі дому чи організатори вечірок часто готують для гостей маленькі сувеніри.

Як святкують Новий рік у Фінляндії?

Фінляндія – це країна, яка є батьківщиною Санта-Клауса. Вона асоціюється зі справжньою зимовою казкою, де панує особлива магічна атмосфера. Однією з найцікавіших традицій є ворожіння на розплавленому олові, тобто маленьку олов’яну підкову плавлять і виливають у холодну воду, а потім за формою застиглої фігурки чи її тіні передбачають події майбутнього року. Перед святковою вечерею фіни очищаються: відвідують сауну, щоб залишити всі негаразди в минулому.

На столах зазвичай з’являються ситні страви: картопляний салат, сосиски та гарячий глегг зі спеціями.

Як святкують Новий рік у Кубі?

Новий рік на Кубі нагадує великий карнавал просто неба. Замість того щоб сидіти вдома, кубинці виходять на вулиці, танцюють сальсу та пригощають одне одного смаженою свининою.

Головною особливістю свята є традиція з водою, яку називають «водне очищення». Кубинці заздалегідь наповнюють водою всі ємності, що є в домі. Коли годинник починає бити північ, усю воду виливають прямо з вікон та балконів на вулицю. Цей жест символізує очищення від негараздів минулого.

Ще одною цікавою традицією є поїдання 12 виноградин під кожен удар годинника. Вважається, що якщо встигнути з’їсти їх усі та загадати бажання, то кожен місяць наступного року буде успішним.

Як святкують Новий рік в Індії?

Новий рік в Індії – це свято світла та яскравих кольорів. Оскільки в цій країні багато різних народів, вони мають свої дати для свята, але 1 січня вже стало загальною традицією для всіх.

Вранці першого січня багато людей намагаються з’їсти листя дерева нім, яке має гіркий присмак. Це робиться для того, щоб нагадати, що у житті бувають і солодощі, і гіркота, і все це треба приймати з мудрістю.

Індійці не прикрашають ялинки, вони використовують тисячі маленьких олійних ламп та свічок, якими прикрашають дахи будинків і паркани. Це робиться для того, щоб привернути в дім світло та добро.

Підготувала Ангеліна Десятник

Фото: Unsplash