Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

Як святково прикрасити квартиру до Нового року 2026: ідеї декору

23.12.2025

Напередодні Нового року кожна родина прагне створити у своєму домі особливу атмосферу — затишну, теплу й по-справжньому чарівну. Плануючи святковий декор на Новий рік 2026, варто враховувати символіку року та актуальні тенденції в інтер’єрі. У 2026 році акцент варто робити на натуральні матеріали: дерево, камінь, метал, мінерали, текстиль із природних волокон. У кольоровій гамі добре працюватимуть білі, металеві, зелені, теплі коричневі та природні відтінки, які легко поєднати між собою. Ділимося ідеями, як прикрасити квартиру до Нового року 2026 стильно й без зайвого клопоту.

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору

Як прикрасити квартиру до Нового року 2026: ідеї

Сімейні реліквії

Дістаньте пам’ятні фотографії, листи в конвертах, картини, колекції монет або листівок. Такі речі можна розмістити на столі, підвіконнях або біля ялинки на декоративних підставках.
Чудовим новорічним акцентом стануть і раритетні предмети побуту: чайники, столові прибори, вінтажні годинники, красиві пляшечки. Сімейні реліквії не лише прикрасять простір, а й наповнять дім особливим змістом.

Різдвяний вінок

Якщо ви вагаєтесь, із чого почати святкове оформлення квартири, зверніть увагу на вхідні двері. Різдвяний вінок із соснових гілок, шишок або сухоцвітів стане не лише стильним декором, а й символічним оберегом для дому.
Вінок можна доповнити стрічками, дерев’яними фігурками або металевими елементами.

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору

Прикрашання вікон

Вікна — ще одна важлива зона святкового декору. Для створення новорічного настрою підійдуть трафарети, тематичні наклейки або штучний сніг. Ті, хто любить творчість, можуть намалювати візерунки власноруч — це додасть інтер’єру індивідуальності та тепла.

Гірлянда з ялиновими шишками

Натягніть під стелею або вздовж стін мотузки з ялиновими гілками та шишками. Попередньо їх можна пофарбувати в золотистий або сріблястий колір. Така прикраса виглядає стримано й водночас вишукано, гармонійно вписуючись у сучасний інтер’єр.

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору

Новорічна скатертина

Для святкового столу оберіть скатертини у теплих природних відтінках — коричневому, жовтому, бежевому. Можна поєднати дві скатертини, щоб було видно кути нижнього шару. Таке оформлення чудово комбінується з мандаринами, зеленими гілками ялинки та білими свічками у центрі столу.

Вогники скрізь

Світлові акценти — простий і ефективний спосіб створити казкову атмосферу. Гірлянди можна розмістити не лише на ялинці, а й на полицях, підвіконнях, уздовж дзеркал або карнизів. М’яке тепле світло миттєво зробить квартиру затишнішою.

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору

Додаткові ідеї декору до Нового року 2026

Натуральні композиції

Зберіть композиції з ялинових гілок, сухоцвітів, кориці, апельсинових скибок і шишок. Такі декори не лише гарно виглядають, а й наповнюють дім приємним ароматом.

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору

Свічки та підсвічники

Свічки різних форм і розмірів у металевих, кам’яних або дерев’яних підсвічниках створять атмосферу спокою й тепла. Їх можна згрупувати на столі, комоді або біля ялинки.

Текстиль із зимовими акцентами

Пледи, декоративні подушки та серветки з новорічними або природними мотивами допоможуть швидко оновити простір без великих витрат.

Мінімалістична ялинка

Якщо хочеться чогось нестандартного, зверніть увагу на мінімалістичні ялинки з дерева, металу або текстилю. Вони виглядають стильно й чудово підходять для сучасних інтер’єрів.

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору

Прикрашати квартиру до Нового року — завжди приємний процес. Не бійтеся експериментувати, поєднувати різні текстури й деталі, адже саме з дрібниць народжується святковий настрій. Нехай ваш дім у новорічну ніч буде сповнений тепла, світла та радості.

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Ворожіння на Різдво
Телеканал СТБ

Ворожіння на Різдво 2025: як дізнатися свою долю

 Святвечір - 12 пісних страв
Телеканал СТБ

Які страви готувати на Святвечір 2025: список із 12 пісних страв

 Різдво в Україні
Телеканал СТБ

Різдво Христове 2025: нова дата, традиції, звичаї та заборони

 Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору
Телеканал СТБ

В чому зустрічати Новий рік 2026: поради стилістки

 Як прикрасити квартиру на Новий рік 2026: прості ідеї декору
Телеканал СТБ

Що подивитись на свята: найкраща підбірка новорічних фільмів від героїнь «Холостяк-14»

 Святвечір 2025
Телеканал СТБ

Святвечір 2025: дата, традиції, прикмети та головні заборони в Україні
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати