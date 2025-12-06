З Днем святого Миколая: привітання у віршах, прозі та картинках

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru

Привітання з Днем святого Миколая: в картинках, віршах і прозі від редакції сайту СТБ

06.12.2025

6 грудня українці відзначають одне з найсвітліших і чарівних свят року День святого Миколая. Ми вже розповіли, який подарунок обрати дитині, щоб створити для неї справжню казку. А для того, щоб зробити цей день ще щирішим та приємнішим, ми підготували привітання з Днем святого Миколая у віршах, прозі та картинках.

День святого Миколая 2025

Привітання з Днем святого Миколая у прозі

В День святого Миколая від душі я побажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань і щирих сподівань, неймовірного щастя в житті та вірного кохання, міцного здоров’я і домашнього затишку.

***

День святого Миколая священне свято, день, коли варто забути про всі невдачі й неприємності та згадати про те, що дива трапляються всюди і постійно. Будьте щасливі, зі святом!

***

Для всіх дітей, які поводилися в цьому році добре, святий Миколай приготував гостинці. Він знає, хто був слухняним і радував своїх батьків, і знає, хто який подарунок заслужив. Нехай вранці у вас під подушкою будуть тільки приємні сюрпризи!

***

Вітаю з Днем святого Миколая, з святом радості та щедрих подарунків. Бажаю знайти під подушкою смачну шоколадку і добре побажання, розділити веселощі й радість з коханими і близькими людьми, наповнити свою оселю святковим затишком і променистим щастям.

***

Вітаю з Днем святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру і блага в сім’ї, доброго щастя і міцного здоров’я, великої удачі та чудових ідей, відкритої душі і світлої надії.

Красиві привітання у віршах з Днем святого Миколая

***

Не чекаючи новорічної ночі
Несе подарунки людям Микола!
Він чує всі мрії на білому світі,
Проси, що хочеш, і сміливіше мрій!
Я зі святом святого Миколая
Хочу тебе привітати від душі!
Нехай він виконає все, що забажаєш,
Все збудеться, ти тільки не поспішай.

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе Тобі здоров’я!

***

Під подушкою подарунки,
Стіл давно вже накритий –
День Святого Миколая
У кожен дім прийти поспішає.

Від душі бажаю тобі,
Щоб збулися твої мрії.
З Днем святого Миколая!
Миру, щастя, доброти!

***

Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!

***

Темна нічка наступає,
Снігом білим засипає,
Всі дороги і будинки,
Всі дерева і ялинки.
Ніби казка на малюнку
Сніг малює візерунки.
Двері в хату відкривай,
Йде до вас сам Миколай.
Він несе свої вітання,
Радість, свято, побажання:
Щоб у кожній хаті всі були багаті!
Щоб у кожнім домі всі жили в любові!

***

Щоб Миколай червоний ніс
Купу доларів приніс,
Рахунок в банку щоб відкрив.
З грошима диво сотворив
І цілий рік щоб на дурняк
Ви пили пиво і коньяк.
Хай перетворить щедрий гном
Ваш холодильник в гастроном!

***

Миколай до нас прийшов –
Тебе сьогодні я вітаю,
Бажаю щастя, щоб знайшов
Ти в день святого Миколая.
Хай буде безліч навкруги чудес,
Хай буде мир у всьому світі,
Хай буде радість до небес,
Щоб навкруги всміхались діти!

День святого Миколая: привітання в СМС

Від хатинки до хатинки
Ходить Миколай
Кожушок чарівний,
Срібна борода.
Він несе дарунки
Діточкам малим
І любов дарує
Українцям всім!

***

З Днем святого Миколая
Всіх, всіх, всіх я вітаю.
І тихенько, засинаючи,
Всім цукерок я бажаю.

***

Чарівне свято до нас прийшло –
Тебе сьогодні я вітаю,
Бажаю щастя щоб знайшов
Ти в День святого Миколая.

***

Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці,
І принесе у Вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе усім здоров’я!

***

У прекрасний День святого Миколая
Хочу своїй коханій побажати
Великий світ кохання без краю,
І ніколи мене не забувати!

Читайте більше: Все про святкування Нового року та Різдва

Привітання в картинках на День святого Николая

Привітання з Днем святого Миколая 2025

Фото: ChatGPT

Привітання з Днем святого Миколая 2025

Фото: ChatGPT

Привітання з Днем святого Миколая 2025

Фото: ChatGPT

Привітання з Днем святого Миколая 2025

Фото: ChatGPT

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
З Днем святого Миколая: привітання у віршах, прозі та картинках
Телеканал СТБ

В чому зустрічати Новий рік 2026: кольори та тканини, які привернуть удачу

 Новий рік 2026
Телеканал СТБ

Що не можна готувати на Новий рік 2026, щоб не розлютити Червоного вогняного Коня

 З Днем святого Миколая: привітання у віршах, прозі та картинках
Телеканал СТБ

Коли День святого Миколая 2025: традиції, звичаї та заборони

 З Днем святого Миколая: привітання у віршах, прозі та картинках
Телеканал СТБ

Що подарувати дитині на День святого Миколая 2025: ідеї

 Святвечір 2025
Телеканал СТБ

Святвечір 2025: дата, традиції, прикмети та головні заборони в Україні

 Новий рік 2026, Різдво
Телеканал СТБ

Як святкують Різдво в різних країнах світу: традиції Європи та Америки
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати