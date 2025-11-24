День Святого Миколая 2025: дата святкування за новим календарем

Коли День святого Миколая 2025: традиції, звичаї та заборони

День святого Миколая — зимове свято, що залишається одним з найулюбленіших та довгоочікуваних для всіх: дорослі шанують пам’ять святого, а діти шукають під подушкою подарунки. Коли День святого Миколая у 2025 році та про звичаї і традиції цього дня – читайте в матеріалі STB.UA.

Коли День святого Миколая 2025?

Ще з дитинства українцям добре відомо, що День святого Миколая в Україні відзначають 19 грудня. Однак у 2023 році наша православна церква ухвалила новоцерковний календар. У ньому дати всіх свят відрізняються на 13 днів.

За новим церковним календарем, якого дотримується більшість українців, свято припадає на 6 грудня. Саме в ніч проти 6 грудня Миколай кладе подарунки слухняним діткам під подушку. А в Україні з цього дня розпочинається цикл зимових свят.

День святого Миколая 2025: історія та традиції

Святий Миколай народився в місті Патарі на південному узбережжі Малоазійського півострова. Він був єдиним сином своїх батьків. З дня свого народження Миколай здобув славу чудотворця.

Миколая називають Чудотворцем, адже з його постаттю було пов’язано багато легенд. Наприклад, за однією з них відомо, що одного разу він воскресив моряка та відтоді став покровителем моряків. Також він відомий тим, що врятував місто Миру від страшного голоду та часто допомагав бідним мандрівникам.

Вважається, що Миколай завжди опікувався дітьми з бідних родин: годував, дарував подарунки і теплі речі. За однією версією, він вирішив допомогти трьом дівчаткам, у яких не було приданого, і став таємно приносити до їхнього будинку золоті монети. Звідси й виникла традиція залишати дітям подарунки та солодощі під подушкою.

Крім того, почали також говорити, що святий Миколай приносив у будинки знедолених теплі речі, іграшки та їжу. Він надавав заступництво викраденим й замордованим дітям. Причому робив це завжди під покровом ночі, аби його ніхто не впізнав. А приємна традиція дарувати дітям подарунки збереглася до наших днів.

Що не можна робити в День святого Миколая

Попри святковий та, навіть, чарівний настрій, в цей день варто дотримуватись певних заборон. На день святого Миколая не можна займатися важкою фізичною працею, прасувати, шити, вишивати, вʼязати та займатися іншим рукоділлям.

Також в День святого Миколая не прийнято відмовляти в милостині та допомозі тим, хто її потребує чи просить. Крім того, 6 грудня не можна лихословити, лаятися, конфліктувати чи бажати зла іншим. Батькам не можна сварити дітей.

Також не варто забувати про заборону їсти мʼясні та молочні продукти, адже триває Різдвяний піст. На свято святого Миколая вважається недоречним стригти волосся, оскільки існує повір’я, що цим можна «зрізати удачу».

Читайте більше цікавих новин в Instagram та Telegram СТБ