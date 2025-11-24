Що подарувати дитині на День святого Миколая 2025: найкращі ідеї

Проєкти
Що подарувати дитині на День святого Миколая 2025: ідеї

24.11.2025

День Святого Миколая — свято, на яке діти чекають з особливим хвилюванням. Саме в цю ніч під подушкою з’являються заповітні подарунки, а дім наповнюється атмосферою дива. Але щороку батьки й родичі стикаються з одним і тим самим питанням: що ж подарувати дитині на День святого Миколая. Ідеї подарунків на День святого Миколая 2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

На День святого Миколая можна подарувати дитині різноманітні подарунки, залежно від її віку та інтересів. Популярними варіантами можуть бути книги, іграшки, солодощі, набори для творчості тощо. Також чудовим варіантом будуть емоції та враження, наприклад, квитки на виставу чи майстер-клас. 

Подарунки дітям на День святого Миколая мають відповідати віку та захопленням. Наприклад, ви можете подарувати дитині на День святого Миколая:

  • Книгу за віком. Це універсальний подарунок, який принесе тільки користь.
  • Солодощі: кіндер-сюрприз, шоколад, цукерки та мармелад. І дитина, і дорослий завжди зрадіють ласощам, та ще й в гарній упаковці! Адже важливий не просто подарунок, а увага, ваша любов до близьких і рідних людей.
  • З огляду на те, що діткам подобається все яскраве і солодке, можна покласти під подушку м’яку іграшку, красиву піжаму або цікавий конструктор.
  • Квитки. Гарним подарунком для дитини може стати квиток на новорічний ранок, крижане шоу або в ляльковий театр. Не варто забувати й про інші заходи ‒ відвідування планетарію або експериментаріуму не тільки підніме настрій дітям, а й сприяє поліпшенню їхнього інтелектуальному розвитку.
  • Творчість. Комплекти для малювання, ліплення, аплікації, плетіння браслетів, 3D-картин – все це розвиває фантазію і дрібну моторику.
  • Мʼяч, ролики, скейтборд, велосипед, самокат або інше спортивне приладдя.
  • Розмальовки за номерами.
  • Для дітей старшого віку приємніше буде отримати від святого Миколая гаджети: планшети, телефони, бездротові навушники. У таких питаннях краще за все орієнтуватися на особисті вподобання підлітків.

Який би подарунок ви не обрали, головне — увага та бажання зробити дитині приємно. Саме вони й перетворюють День святого Миколая на справжнє свято.

