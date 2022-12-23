Майстер шеф. Професіонали 4 сезон: дата виходу у 2023 році

СТБ знімає четвертий сезон кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»

Прем’єру заплановано на лютий 2023 року

Велика війна відібрала у нас тихі ночі і мирну реальність. Але окупантам не відняти нашої сили, незламності, наших мрій та нашого Життя. З вдячністю ЗСУ та зі щоденним прагненням бути емоційною підтримкою своїй незламній країні, телеканал СТБ і група Starlight Media продовжують створювати український креативний продукт.

Вже цієї суботи, 24 грудня, о 19:00, в ефірі СТБ відбудеться фінал проєкту «МастерШеф. Битва сезонів», відзнятого до 24 лютого. Улюблені учасники минулих сезонів виходять на вирішальне змагання за звання найкращого шефа країни.

Разом з тим СТБ оголошує про початок зйомок четвертого сезону реаліті «МастерШеф. Професіонали». Робота в павільйоні стартувала в середині листопада і триватиме до кінця січня. Прем’єру заплановано на лютий 2023 року. Майстерність професійних кухарів оцінюватимуть незмінні судді проєкту «МастерШеф» та одни з найактивніших волонтерів українського кулінарного фронту — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

«Понад 300 днів Україна героїчно відстоює свою незалежність на всіх фронтах. І поки наші захисники і захисниці тримають передову, український бізнес має щодня відповідати на нові виклики заради економічної незламності країни. Ми, як національний мовник, теж не зупиняємося, адже українці мають знати, що вони не тільки непереможні, а ще неймовірно талановиті й креативні, — кожен на своєму місці. І в нас є успішне майбутнє. Протягом усіх 300 днів великої війни телеканал СТБ не припиняв виробляти прем’єрний ефірний контент в якості гуманітарної підтримки населення. Також ми повернули в ефір проєкти, створені до 24 лютого, які було відкладено через повномасштабне вторгнення росії. Тепер ми відчуваємо в собі сили готуватися до нового сезону, і «МастерШеф. Професіонали» стане першим великим телевізійним реаліті, яке створюється за усіма форматними правилами у такий непростий час. Ми вдячні нашим глядачам, адже вони дають нам наснагу працювати і перемагати. Вдячні партнерам, які сьогодні готові стояти поруч із нами і підтримувати виробництво улюблених українцями проєктів. І пишаємося нашою продакшен-командою, яка вкотре доводить, що можливо все, навіть дотримуватись високої технологічної якості попри ракетні атаки, відсутність світла та перебої зі зв’язком», — коментує генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

Новий сезон «МастерШеф. Професіонали» популяризуватиме українські кулінарні традиції. Зйомки проєкту відбуваються з дотриманням усіх необхідних правил безпеки під час повітряної тривоги. Навіть якщо доводиться переривати приготування страв на кілька годин. Роботу локації забезпечує автономне енергоживлення.

«Акценти цього сезону будуть зосереджені на національній кухні та локальних продуктах. Ми покажемо глядачу, що українські рецепти спроможні скласти гідну конкуренцію іноземним стравам. Що з простих, дешевих і доступних сьогодні продуктів, у скрутному становищі без світла і газу українці можуть готувати красиво, цікаво і корисно. Під час кастингу наші учасники вже змогли вразити суддів. Наприклад, хлопець, який сам придумує, розробляє технології та виробляє сири. Його буррата виявилася кращою за все, що куштували наші досвідчені шеф-кухарі. Тож на нас очікує дуже цікавий та максимально прикладний сезон», — розповідає креативний продюсер проєкту Володимир Турич.

Традиційно, своєю увагою не оминуть проєкт і спонсори.

«Ми вдячні нашим партнерам, телеканалу СТБ та групі Starlight Media за подальше відновлення в ефірі розважального контенту. Це важливо не тільки для глядачів, а і для рекламодавців, які знаходять можливість комунікувати зі своїми споживачами, інтегруючись у проєкти на телебаченні. «МастерШеф. Професіонали» завжди користувався високою увагою спонсорів, які довіряли прояви своїх брендів команді проєкту. Цього року, не зважаючи на війну та безліч економічних викликів, у новий сезон інтегруються не тільки ті бренди, які виступали спонсорами попередніх сезонів — Фрекен БОК, Квас Тарас, Волошкове поле, а і зовсім нові спонсори, які вперше спробують проявитись на території кулінарної майстерності для українців. Ми вдячні їм за довіру та партнерство», — коментує Анатолій Покровський, директор агенції інтегрованих рішень Brand Booster.

Виробництво проєкту — творча студія StarLight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Креативний продюсер — Володимир Турич

Продюсер проєкту — Дмитро Товстоляк

Керівник проєкту — Дмитро Широбоков

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

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