МастерШеф. Профессионалы 4 сезон: дата выхода в 2023 году

СТБ снимает четвёртый сезон кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»

Премьера запланирована на февраль 2023 года.

Полномасштабная война отняла у нас тихие ночи и мирную реальность. Но оккупантам не отнять нашей силы, несокрушимости, нашей мечты и нашей Жизни. С благодарностью ВСУ и ежедневным стремлением быть эмоциональной поддержкой своей несокрушимой стране, телеканал СТБ и группа Starlight Media продолжают создавать украинский креативный продукт.

Уже в эту субботу, 24 декабря, в 19:00, в эфире СТБ состоится финал проекта «МастерШеф. Битва сезонов», снятого до 24 февраля. Любимые участники прошлых сезонов выходят на решающее состязание за звание лучшего шефа страны.

Вместе с тем, СТБ объявляет о начале съемок четвертого сезона реалити «МастерШеф. Профессионалы». Работа в павильоне стартовала в середине ноября и продлится до конца января. Премьера запланирована на февраль 2023 года. Мастерство профессиональных поваров будут оценивать неизменные судьи проекта «МастерШеф» и одни из самых активных волонтеров украинского кулинарного фронта Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Более 300 дней Украина героически отстаивает свою независимость на всех фронтах. И пока наши защитники и защитницы держат передовую, украинский бизнес должен каждый день отвечать на новые вызовы ради экономической несокрушимости страны. Мы, как национальный вещатель, тоже не останавливаемся, ведь украинцы должны знать, что они не только непобедимы, но еще невероятно талантливы и креативны, каждый на своем месте. И у нас есть успешное будущее. В течение всех 300 дней полномасштабной войны телеканал СТБ не прекращал производить премьерный эфирный контент в качестве гуманитарной поддержки населения. Также мы вернули в эфир проекты, созданные до 24 февраля, отложенные из-за полномасштабного вторжения россии. Теперь мы чувствуем в себе силы готовиться к новому сезону и «МастерШеф. Профессионалы» станет первым крупным телевизионным реалити, создаваемым по всем форматным правилам в такое непростое время. Мы благодарны нашим зрителям, ведь они дают нам воодушевление работать и побеждать. Признательны партнерам, которые сегодня готовы стоять рядом с нами и поддерживать производство любимых украинцами проектов. И гордимся нашей продакшен-командой, которая еще раз доказывает, что возможно все, даже придерживаться высокого технологического качества, несмотря на ракетные атаки, отсутствие света и перебои со связью», — комментирует генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Новый сезон «МастерШеф. Профессионалы» будут популяризировать украинские кулинарные традиции. Съемки проекта производятся с соблюдением всех необходимых правил безопасности во время воздушной тревоги. Даже если придется прерывать приготовление блюд на несколько часов. Работу локации обеспечивает автономное энергопитание.

«Акценты этого сезона будут сосредоточены на национальной кухне и локальных продуктах. Мы покажем зрителю, что украинские рецепты могут составить достойную конкуренцию иностранным блюдам. Что из простых, дешевых и доступных сегодня продуктов, в затруднительном положении без света и газа украинцы могут готовить красиво, интересно и полезно. Во время кастинга наши участники смогли поразить судей. К примеру, парень, который сам придумывает, разрабатывает технологии и производит сыры. Его буррата оказалась лучшей из того, что пробовали наши опытные шеф-повара. Поэтому нас ожидает очень интересный сезон», — рассказывает креативный продюсер проекта Владимир Турич.

Традиционно, своим вниманием не минуют проект и спонсоры.

«Мы благодарны нашим партнерам, телеканалу СТБ и группе Starlight Media за обновление в эфире развлекательного контента. Это важно не только для зрителей, но и рекламодателей, которые находят возможность общаться со своими потребителями, интегрируясь в проекты на телевидении. “МастерШеф. Профессионалы” всегда пользовался высоким вниманием спонсоров, доверяющих проявлениям своих брендов команде проекта. В этом году, несмотря на войну и множество экономических вызовов, в новый сезон интегрируются не только те бренды, которые выступали спонсорами предыдущих сезонов — Фрекен БОК, Квас Тарас, Волошковое поле, но и совсем новые спонсоры, впервые попытающиеся проявиться на территории кулинарного мастерства для украинцев. Мы благодарны им за доверие и партнерство», – комментирует Анатолий Покровский, директор агентства интегрированных решений Brand Booster.

Производство проекта — творческая студия StarLight Production

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова

Креативный продюсер — Владимир Турич

Продюсер проекта — Дмитрий Товстоляк

Руководитель проекта — Дмитрий Широбоков

Генеральная продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук.

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