Неймовірна правда про українців: Чому Настя Каменських повернулася в Україну без Потапа та як Настя і Потап допомагають українцям і ЗСУ

Настя Каменських розповіла, що сталося з Потапом за кордоном та як вони допомагають Україні

Співачка NK повернулася в Україну та дала ексклюзивне інтерв’ю про те, як розповідала іноземцям про війну в Україні, чи не було у них із Потапом сварок, та чому вона повернулася на Батьківщину сама. Чому Потап не приїхав в Україну з дружиною NK та як співачка реагує на хейт через життя в евакуації ― розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 18 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

ФОТО – instagram.com/kamenskux/

Після повернення до Києва Настя Каменських продовжує допомагати українцям. Наразі намагається відвідати багатьох своїх прихильників з різних міст України.

«Я відчула величезне щастя, що потрапила на рідну землю. Перше, що я зробила, ― поїхала до своєї мами. Я дуже за нею скучила, а вона в Україні. Цілувала землю, цілувала свою оселю, ридала, плакала обіймала свою яблуню, яка вродила цього року. Мене переповняло дуже багато емоцій. Це тому що я застряла, як і багато людей, які були на цей момент у відрядженні або на відпочинку, коли почалася у нас війна», ― говорить Настя.

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«Чомусь є такий наратив: “Той хто там ― йому легше, той, хто тут ― йому важче”. Це не правда. Тому що війна у кожного українця. Біль в мене йде монотонною лінією, але я не можу розклеюватися. Я нібито затамувала подих. Завдяки благодійним концертам я зібрала майже 75 мільйонів гривень. Будемо продовжувати, бо артисти мають місію, і це дуже важливо. Не просто збирати кошти, а бути рупором і голосом своєї країни. Якщо війна стане чимось буденним, то стануть про це забувати. Я цього не хочу. Оскільки я володію англійською, іспанською мовами, то я роблю все можливе, щоб про нас не забули, щоб про нас говорили, розповідаю правду. Пам’ятаю, як була в Лас-Вегасі на Music Awards ― у мене була можливість поспілкуватися із такою величезною кількістю ЗМІ, де я вже повністю голу правду розповіла. Я абсолютно не фільтрувала інформацію. Я як почала показувати відео як ґвалтують жінок, як виносять із хати речі, як бомблять, як вбивають мирне населення. Показувала відео, розповідала ― вони всі в шоці. Коли в мене запитують, як я ставлюся до цього конфлікту, в мене просто виривається ( я ж Телець, у мене вривається мій бик), з носу йде дим, і я розумію ― мені просто червону ганчірку показали. Який конфлікт?! Ви що, не розумієте, у нас геноцид, гинуть люди, вони борються за свою незалежність. Ну, де це таке видано, щоб у 21 столітті якась країна з глузду з’їхала та почала забирати землі і винищувати людей. На інтерв’ю у мене питають, чим я ще можу допомогти ― передати кошти, передати продукти чи речі? Я кажу: “Розповсюджуйте, будь ласка, правду. Покажіть, це дуже важливо, що ці звірі роблять із моєю країною”», ― розповіла Каменських.

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Настя Каменських повернулася додому сама, тому що Олексій розбирається зі своєю хворобою ― на одному з відео Потапа в Instagram можна було побачити, що щось не так з його обличчям.

«У нього паралізувало обличчя. Ми зараз проходимо процес адаптації й більшість українців переживають посттравматичний синдром чи депресію, у когось зі здоров’ям щось ― починає сипатися, нервова система не витримує. Льоша також дуже багато їздить по благодійним концертам, і зараз в нього є кілька таких проєктів, які він просто повинен завершити. І зовсім-зовсім скоро він приїде додому», ― пояснює співачка.

«Хейт, звичайно, величезний і мене це обурює та засмучує. Але, що б мені хотілося сказати людям, які вважають, що щось там хто недоробив, чи зробив. Здається, що коли людина збирається написати чи сказати щось погане про свого співвітчизника, краще написати пост про те, що у нас війна, і, може, воно так дійде до іншого куточку світу, і там комусь розповість правду. Будь ласка, давайте будемо єдині, єдині у всьому ― допомагати і підтримувати одне одного», ― додала NK.

Також Настя Каменських розповіла, як вплинула повномасштабна війна на стосунки із Потапом: «Нас це дуже об’єднало, особливо в перші часи, коли все почалося. Нам потрібно було дуже швидко реагувати, і мій Льоша відразу евакуював з-під Києва 40 людей на західну Україну. Ми дивимося в один бік, у нас одна позиція, одне бачення, мені здається зараз взагалі не до сварок».

NK розповіла, як вона змінилася за ці 6 місяців, та які зміни вона побачила в Україні та в українцях.

Повне відео інтерв’ю дивіться у 19 випуску проєкту «Неймовірна правда про українців»

Video: Настя Каменських розповіла, що сталося з Потапом за кордоном та як вони допомагають Україні Настя Каменських розповіла, що сталося із Потапом та як вона ставиться до хейту на адресу артистів, які допомагають за кордоном. Подробиці - у випуску Неймовірної правди про українців.

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