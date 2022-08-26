Неймовірна правда про українців: Почему Настя Каменских вернулась в Украину без Потапа и как Настя и Потап помогают украинцам и ВСУ

Настя Каменских рассказала, что произошло с Потапом за границей и как они помогают Украине во время войны

Певица NK вернулась в Украину и дала эксклюзивное интервью о том, как рассказывала иностранцам о войне в Украине, не было ли у них с Потапом ссор, и почему она вернулась на Родину сама. Почему Потап не приехал в Украину с женой NK и как певица реагирует на хейт из-за жизни в эвакуации ― рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 19 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

ФОТО — instagram.com/kamenskux/

После возвращения в Киев Настя Каменских продолжает помогать украинцам. Сейчас пытается посетить многих своих поклонников из разных городов Украины.

«Я испытала огромное счастье, что я попала на родную землю. Первое, что я сделала, ― поехала к своей маме. Я очень по ней соскучилась, а она в Украине. Целовала землю, целовала свой дом, рыдала, плакала, обнимала свою яблоню, уродившую в этом году. Меня переполняло очень много эмоций. Это потому, что я застряла, как и многие люди, которые были на тот момент в командировке или на отдыхе, когда началась у нас война», ― говорит Настя.

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«Почему-то есть такой нарратив: “Тот кто там ― ему легче, тот, кто здесь ― ему тяжелее”. Это неправда. Потому что война у каждого украинца. Боль у меня идет монотонной линией, но я не могу расклеиваться. Я как будто затаила дыхание. Благодаря благотворительным концертам я собрала около 75 миллионов гривен. Будем продолжать, потому что артисты несут миссию, и это очень важно. Не просто собирать деньги, а быть рупором и голосом своей страны. Если война станет чем-нибудь обыденным, то станут об этом забывать. Я этого не хочу. Поскольку я владею английским, испанским языками, то я делаю все возможное, чтобы о нас не забыли, чтобы о нас говорили, рассказываю правду. Помню, как была в Лас-Вегасе на Music Awards ― у меня была возможность пообщаться с таким огромным количеством СМИ, где я уже полностью голую правду рассказала. Я совершенно не фильтровала информацию. Я как начала показывать видео где насилующих женщин, как выносят из дома вещи, как бомбят, как убивают мирное население. Показывала видео, рассказывала ― они все в шоке. Когда у меня спрашивают, как я отношусь к этому конфликту, у меня просто вырывается (я же Телец, у меня вырывается мой бык), из носа идет дым, и я понимаю ― мне просто красную тряпку показали. Какой конфликт? Вы что, не понимаете, у нас геноцид, гибнут люди, они борются за свою независимость. Ну, где это такое видано, чтобы в 21 веке какая-то страна сошла с ума и начала забирать земли и истреблять людей. На интервью у меня спрашивают, чем я еще могу помочь ― передать средства, передать продукты или вещи? Я говорю: “Распространяйте, пожалуйста, правду. Покажите, это очень важно, как эти звери поступают с моей страной”», ― рассказала Каменских.

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Настя Каменских вернулась домой сама, потому что Алексей разбирается со своей болезнью ― на одном из видео Потапа в Instagram можно было увидеть, что что-то не то с его лицом.

«У него парализовало лицо. Мы сейчас проходим процесс адаптации и большинство украинцев переживают посттравматический синдром или депрессию, у кого-то со здоровьем что-то начинает сыпаться, нервная система не выдерживает. Леша также очень много ездит по благотворительным концертам, и сейчас у него есть несколько таких проектов, которые он просто должен завершить. И совсем скоро он приедет домой», ― объясняет певица. «Хейт, конечно, огромен и меня это возмущает и огорчает. Но что бы мне хотелось сказать людям, которые считают, что что-то там кто недоделал или сделал. Когда человек собирается написать или сказать что-то плохое о своем соотечественнике, лучше написать пост о том, что у нас война, и, может, оно так дойдет до другого уголка мира, и там кому-то расскажет правду. Пожалуйста, давайте будем едины, едины во всем ― помогать и поддерживать друг друга», – добавила NK. Также Настя Каменских рассказала, как повлияла полномасштабная война на отношения с Потапом: «Нас это очень объединило, особенно в первое время, когда все началось. Нам нужно было быстро реагировать, и мой Леша сразу эвакуировал из-под Киева 40 человек на западную Украину. Мы смотрим в одну сторону, у нас одна позиция, одно видение, мне кажется сейчас совсем не до ссор».

NK рассказала, как она изменилась за эти 6 месяцев и какие изменения она увидела в Украине и в украинцах.

Полное видео интервью смотрите в 18 выпуске проекта «Неймовірна правда про українців».

Video: Настя Каменских рассказала, что произошло с Потапом за границей и как они помогают Украине во время войны Настя Каменских рассказала, что произошло с Потапом и как она относится к хейту в адрес артистов, которые помогают за границей. Подробности - в выпуске Неймовірної правди про українців.

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