31 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

31 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і серед них Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. Крім того, 31 травня вшановують Федота Вівсянника та сім дів. Які свята 31 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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31 травня ― свята:

Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням;

Міжнародний день розсіяного склерозу;

Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю;

Всесвітній день блондинок .

Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням відзначають щороку 31 травня з ініціативи ВООЗ з 1987 року. Паління викликає у людей не просто звикання, а цілу серію хвороб, які загрожують життю та безповоротно ушкоджують організм.

Перед світовою спільнотою було поставлено завдання ― щоб у XXI столітті проблема куріння тютюну зникла. Проте, як відомо кількість курців зростає, і смерті від серцево-судинних захворювань та раку легень також. У березні 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну, і наша країна таким чином долучилася до всесвітньої ініціативи. Зараз передчасна смертність від тютюнопаління складає близько 5 млн чоловік на рік, проте за прогнозами експертів вона сягне 8 млн чол./рік, якщо люди не будуть боротися зі звичкою палити.

Міжнародний день розсіяного склерозу встановлено 31 травня Міжнародною федерацією товариств розсіяного склерозу з метою щорічного інформування про проблему. Розсіяний склероз ― аутоімунна хвороба, тобто коли організм людини атакує сам себе. При розсіяному склерозі знищується мієлін, яким вкриті нерви та завдяки якому відбувається передача нервових імпульсів організмом. Цю хворобу вперше описав у 1868 році Жан-Мартен Шарко. З того часу вчені доволі сильно просунулися у вивченні цього захворювання, але панацеї проти руйнування нервової системи досі немає. За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні на розсіяний склероз хворіють понад 18 тисяч осіб. Найчастіше хвороба вражає жінок та осіб працездатного віку (21―45 років). Симптоми розсіяного склерозу: оніміння кінцівки чи кінцівок, погіршення зору, в залежності від зони ураження ― біль або поколювання у різних ділянках тіла, невпевнена хода, підвищена втомлюваність або порушення координації.

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Всесвітній день боротьби з соціальною нерівністю відзначають 31 травня щороку. Сенс ― зрівняти соціально усіх людей у світі та звернути увагу на ті країни та регіони, де досі є величезна прірва між людьми різних прошарків на соціальному рівні.

Всесвітній день блондинок. 9 червня 2001 року у США адвокатеси вирішили довести, що блондинки не тільки красиві, а й дуже розумні. За їхньої ініціативи, 31 травня святкують день блондинок. Цього дня блондинки беруть участь в урочистих заходах й веселих конкурсах. Вчені вважають, що до 2202 року натуральний блонд зникне на планеті. За останні 50 років кількість блондинок скоротилася з 49% до 14% від загальної кількості населення планети. Світлий ген волосся слабший за брюнетний або рудий.

31 травня ― церковні свята:

Вшанування пам’яті святих отців семи Вселенських соборів;

Федота Вівсянника та семи дів-мучениць, які постраждали за віру.

Вшанування пам’яті святих отців семи Вселенських соборів відбувається 31 травня. Вселенські собори ― зібрання предстоятелів і представників усіх Помісних Церков. Нараховується сім Вселенських соборів між II та VII століттями, на яких обговорювалися питання з розповсюдження єресі в християнських храмах. Також там приймалися важливі правила для всієї церкви, уточнювались питання щодо символів віри, встановлювалися правила та трактувалися окремі віровчення з Біблії. Зазвичай святі отці Соборів ― представники кожної територіальної одиниці церков, і на той час це були єпископи та настоятелі монастирів.

Маються на увазі такі сім Вселенських соборів (325-787 рр.):

Нікейський; Константинопольський; Ефеський; Халкидонський; Константинопольський 2-й; Константинопольський 3-й; Нікейський 2-й.

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Федота Вісянника та семи дів-мучениць вшановують щорічно 31 травня. Страждання дів були описані у працях мученика Федота ― родича однієї з загиблих. Федота ще називають Анкірським. У Київській Русі день був більш дівочим святом ― закохані проводили святкування під дубом, а свахи починали підшукувати дів для холостяків. Крім того, це було свято весни, а Федота вважали покровителем природи й дерев.

31 травня ― день ангела:

Сьогодні 31 травня іменини за православним звичаєм святкують Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Матрьона, Фаїна, Юлія.

31 травня ― прикмети і традиції:

На Федота молоді закріплюють стосунки ритуалом навкруг дуба. Вони приходять до дуба і тричі, тримаючись за руки, обходять його колом.

У цей день знахарі лікували болі в спині. Якщо зробити це на Федота, то не згадаєте про біль.

На Федота Вівсяника люди спостерігають за дубом і визначають, яким буде урожай хліба.

31 травня ― що не можна і що можна робити:

Не можна сваритися ― наслідки триватимуть дуже довго.

Не можна надміру веселитися на Федота.

Федот беріг дерева, тому сьогодні не можна їх рубати, як і дрова.

Можна ходити до церкви й вшанувати Федота молитвами.

Можна навести порядок вдома і викинути все старе й зламане, що вже не потрібне.

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