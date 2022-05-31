Сьогодні, 31 травня 2022 біляві красуні відзначають Міжнародний день білявок. Головна мета свята – спростувати міф про те, що володарки світлого волосся недолугі та несамостійні. Більше цікавого про Всесвітній день білявок – у матеріалі!

Історія Міжнародного дня білявок

Засновницями свята стали блондинки-адвокатеси в США. Їх не влаштовувало, що чоловіки-адвокати перешкоджали їхньому кар’єрному росту, не сприймали колег серйозно, та й отримували більше грошей. Образливі жарти в сторону білявок змусили дівчат боротися за свої права за допомогою ось такого свята.

Є ще одна версія виникнення свята. У 2001 році вийшов фільм, який показав людям життя блондинки-Барбі з іншого боку. Картина називалася «Білявка у законі», а головна роль дісталася голлівудській красуні Різ Візерспун. Кінострічка дуже сподобалася глядачам, тому останній весняний день в США запропонували присвятити блондинкам.

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Цікаві факти про білявок

Багато чоловіків вважають, що володарок світлого волосся не можна сприймати всерйоз, адже блондинки наївні і нетямущі дівчата.

Перша відома в історії блондинка – богиня кохання і краси Афродіта.

Міф, який лякає блондинок найбільше: вчені (звичайно ж, британські) довели, що на початку XXIII століття з’явиться останній натуральний блондин на планеті. Швидше за все, це відбудеться у Фінляндії.

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